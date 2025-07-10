В Москве простились с экс-главой Минтранса Старовойтом: фото с церемонии

В ЦКБ Москвы прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Территория вокруг медучреждения была оцеплена полицией, в церемониальный зал людей пропускали строго по спискам.
Отдать дань памяти экс-министру пришли близкие люди, сотрудники Минтранса РФ, новый глава этого ведомства Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Всего, по данным наблюдателей, церемонию посетило около 200 человек.
Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, траурная церемония намечена на 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище.
Фото с церемонии прощания — в галерее NEWS.ru.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦК
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (слева) во время прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров после прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Министр сельского хозяйства на церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом РФ Оксана Лут