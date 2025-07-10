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10 июля 2025 в 10:53

В Москве простились с экс-главой Минтранса Старовойтом: фото с церемонии

Министр транспорта России Андрей Никитин Министр транспорта России Андрей Никитин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ЦКБ Москвы прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Территория вокруг медучреждения была оцеплена полицией, в церемониальный зал людей пропускали строго по спискам.

Отдать дань памяти экс-министру пришли близкие люди, сотрудники Минтранса РФ, новый глава этого ведомства Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Всего, по данным наблюдателей, церемонию посетило около 200 человек.

Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, траурная церемония намечена на 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище.

Фото с церемонии прощания — в галерее NEWS.ru.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦК
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦК
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (слева) во время прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (слева) во время прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров после прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров после прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, 53 года, в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр сельского хозяйства на церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом РФ Оксана Лут
Министр сельского хозяйства на церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом РФ Оксана Лут
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
На церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Денис Барченков на церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
Главный федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Денис Барченков на церемонии прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Москва
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