В Москве простились с экс-главой Минтранса Старовойтом: фото с церемонии

В Москве простились с экс-главой Минтранса Старовойтом: фото с церемонии

В ЦКБ Москвы прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Территория вокруг медучреждения была оцеплена полицией, в церемониальный зал людей пропускали строго по спискам.

Отдать дань памяти экс-министру пришли близкие люди, сотрудники Минтранса РФ, новый глава этого ведомства Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Всего, по данным наблюдателей, церемонию посетило около 200 человек.

Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, траурная церемония намечена на 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище.

Фото с церемонии прощания — в галерее NEWS.ru.