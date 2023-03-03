Опубликованы кадры с места падения самолета под Енакиево

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

СУ-24

«Telegram-Mash на Донбассе» опубликовал видео с места падения самолета под Енакиево в ДНР. На кадрах виден сгоревший фюзеляж воздушного судна, которое упало в поле.

Ранее в Сети также были опубликованы кадры с места происшествия. На них виден момент падения горящего борта.

Мэр города Роман Храменков 3 марта сообщил, что над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбит самолет. Он опубликовал фото черного дыма и призвал жителей не покидать дома. Позже он уточнил, что летчики успели катапультироваться, они приземлились в Шахтерском районе республики.

Храменков также добавил, что самолет был военным, но его принадлежность пока не установлена. На земле в результате происшествия пострадавших нет. Он пояснил, что в месте падения самолета находится фермерское хозяйство. По словам его владельца, борт лежит «в полях».

В этот же день представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВКС РФ сбила в ДНР в районе города Красноармейска украинский самолет Су-24. ВС РФ также ликвидировали за сутки свыше 600 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации. Также российская армия уничтожила три БМП, одну гаубицу и 18 украинских беспилотников.