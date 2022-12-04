Опубликовано видео столкновения электрички и такси в Подмосковье

Фото: Соцсети

В Сети появились кадры столкновения пригородного электропоезда с машиной такси в подмосковном Пушкино, ими поделился Telegram-канал «112». На видео видно, как автомобиль стоит на железнодорожном переезде во время предупреждающего сигнала. Проходящая электричка врезалась в такси и некоторое время провезла машину по путям.

Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка, на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка следовала по маршруту Москва-Ярославская — Фрязино. В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в машине — водитель и пассажир такси.

Ранее сообщалось о столкновении электрички и КамАЗа в Тамбовской области. В результате происшествия пострадали 14 человек, в раненых числился трехлетний ребенок, которого доставили вертолетом в клинику в Тамбов. В результате столкновения погиб помощник машиниста.

До этого автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, врезался лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.