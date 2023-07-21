Опубликовано видео неудачной эвакуации ВСУ с поля боя с «Призраками»

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео эвакуации украинских военных на танке «Призрак» в районе Артемовска. На видео показано, что бронетехника начала отъезжать во время погрузки раненых, однако потом остановилась.

Кроме того, танк переехал сгоревший автомобиль, все сидевшие на броне получили травмы.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое около Соледара. По его словам, киевские военные боятся наступления ВС РФ. Сейчас украинская армия несет потери из-за работы российской артиллерии. При этом ВСУ наступают несколькими группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. В своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.