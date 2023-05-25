Опубликовано фото авиабомбы ФАБ-500, обнаруженной в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал Baza опубликовал фото авиабомбы ФАБ-500, которую обнаружили в Белгородской области. По информации канала, ее нашли в селе Калинино, в 300 метрах от улицы Зеленая.

Baza сообщает, что снаряд не взорвался. По информации канала, территорию, на которой обнаружили авиабомбу, оцепили, в ближайшее время боеприпас обезвредят взрывотехники.

Telegram-канал Mash сообщил, что ФАБ-500 нашли во время полевых работ в 23 километрах от границы с Украиной. По информации канала, снаряд планируют обезвредить днем. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Вечером 20 апреля авиабомба ФАБ-500 взорвалась в Белгороде. В результате ЧП пострадали несколько человек, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что при выполнении полета с бомбардировщика Су-34 ВКС России произошел «нештатный сход» боеприпаса.