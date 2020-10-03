Оперштаб: 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве от коронавирусной инфекции умерли ещё 27 пациентов. Об этом заявили в оперативном штабе.

Накануне скончались 29 человек. Общее число умерших от коронавируса в Москве за всё время пандемии достигло 5370 человек.

4 октября коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,18, днём ранее он составлял 1,16. В Москве 3 октября он опустился с отметки 1,28 до отметки 1,24, а 4 октября поднялся до 1,28. Этот показатель демонстрирует, сколько человек может заразить один инфицированный до своей изоляции.

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране с начала пандемии заразился 1 215 001 человек. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина. Об этом писал NEWS.ru.