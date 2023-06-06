Онищенко предрек вспышку гепатита из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко

На территориях, которые оказались затоплены в результате разрушения Каховской ГЭС из-за диверсии ВСУ, может возникнуть вспышка холеры и гепатита, предрек бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Комментируя ситуацию LIFE.ru, он отметил, что удержать заболевания будет очень сложно. По его словам, Россия предпримет все возможное, чтобы снизить риски. Очагом заражения может стать территория, которая находится под контролем Киева.

Если там начнутся заболевания, то их трудно будет удержать. Риск очень высокий. Мы-то сейчас и МЧС подключим, и поставим палатки, и будем воду возить, а они там этого делать не будут. Это очевидно, — заявил Онищенко.

Эпидемиолог подчеркнул, что из-за разрушения гидроэлектростанции возникает большая антропогенная нагрузка. По словам Онищенко, состояние воды, затопившей территории, остается под вопросом из-за неблагоприятной ситуации с хозяйством и водопользованием на Украине.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской гидроэлектростанции. В СК подчеркнули, что ГЭС была разрушена в результате преступных действий со стороны Украины. По факту произошедшего проводится расследование.