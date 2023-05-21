Очевидец гибели мальчика в подожженном сарае: дети молили о помощи

Фото: Прокуратура Московской области

Дети, подозреваемые в совершении поджога мальчика в сарае в подмосковном Раменском, подходили к каждому прохожему и молили о помощи, заявил в беседе с РЕН ТВ очевидец произошедшего по имени Максим. Он рассказал, что сразу побежал к постройке и попытался взломать ее, после этого к нему присоединились другие жители города.

Смотрим, он горит. Начали подходить к месту происшествия. Там бегают дети. Детей там много, в возрасте лет до 14. Говорят, там ребенок, в сарае. А пламя очень большое. <...> Я сначала сломал щеколду на сарае, ну, думал, что освободится проход, и потом уже начал ломать лопатой саму постройку. Потом пришли люди и сразу вызвали пожарных, скорую. Пришел сосед, вдвоем начали ломать постройку, — отметил Максим.

По его словам, впоследствии им удалось взломать сарай, однако к тому времени мальчик скончался. Его тело обгорело.

ЧП с гибелью ребенка произошло в подмосковном Раменском 21 мая. Со слов девушки, которая вызвала спасателей, они увидели мечущихся в панике детей, которые твердили, что в постройке горит мальчик. Вызволить ребенка из сарая не удалось и местным жителям. 11-летний мальчик сильно обгорел и скончался до приезда медиков.

По данным РЕН ТВ, следствие проверяет четверых подростков на причастность к поджогу сарая, в котором погиб 11-летний школьник. Среди них два 13-летних мальчика и девочка в статусе свидетеля. Еще один подозреваемый — подросток, который утверждает, что ему угрожали так же закрыть его в сарае, если он не примет участия в поджоге. Известно, что для поджога постройки подростки купили спецсредство для розжига.