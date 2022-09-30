ОНФ: в Хабаровске мобилизовали россиянина с шизофренией

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россиянина с диагностированной шизофренией мобилизовали по повестке в Хабаровске, сообщается в Telegram-канале Общероссийского народного фронта. Как рассказала жена мобилизованного, мужчину увезли в военную часть города Бикина, хотя он с 2017 года состоит на учете в психиатрической больнице.

Я 28 числа приезжаю в часть, предоставляю им необходимые документы, на что они мне ответили, что разберутся. Звонит мне муж и говорит, что началось распределение по батальонам, его зачисляют в стрелковый, — рассказала женщина.

В ОНФ пообещали следить за событиями и добиваться возвращения призывника.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что ВИЧ-положительным россиянам приходят повестки из военкомата наравне с другими категориями подлежащих призыву, если они не были ранее признаны негодными к службе и им не была присвоена категория Д. Одним из таких людей стал ВИЧ-положительный житель Екатеринбурга, которого отправили на сборный пункт, несмотря на наличие подтверждающих медицинских документов.

Подобные ситуации, по его словам, происходят во многих регионах: в Москве на справки одного из ВИЧ-инфицированных не обратили никакого внимания, а жителю Пензы, сообщившему в военкомате о диагнозах, выписали повестку на следующее число. Житель Санкт-Петербурга пожаловался на хамство начальника по мобилизации, который не стал смотреть документы и заявил, что с болезнями разберутся в воинской части. А у больного раком жителя Ростовской области просто забрали военный билет.