Омский минздрав возглавил врач больницы, где лечили Навального

Бывший главный врач горбольницы Омска № 1, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, Александр Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.
Соответствующее распоряжение подписано главой региона Александром Бурковым.
В правительстве области отметили, что Мураховский прошёл все профессиональные ступени, как врач и руководитель понимает процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи.
Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области, — отмечается в сообщении на сайте регионального кабмина.
Как писал NEWS.ru, предшественница Мураховского Ирина Солдатова была отправлена в отставку несколько дней назад. Основанием для этого послужил скандальный инцидент, когда врачам пришлось целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного минздрава.
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