Омские врачи написали Навальному открытое письмо

https://static.news.ru/photo/1129cad2-04b4-11eb-8c0d-fa163e074e61_660.jpg БСМП № 1 Фото: roskliniki.ru

Омское областное отделение профсоюза медиков опубликовало открытое письмо, в котором крайне негативно оценило слова «бывшего пациента БСМП № 1» Алексея Навального. По их мнению, он оскорбил врачей больницы, заявив, что они не оказывали ему адекватной медицинской помощи. Также они высказали претензии людям из окружения оппозиционера, сравнивших омских врачей «с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения».

Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жёстких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине, — говорится в заявлении профсоюза.

Медики назвали «случай пациента Навального» неординарным, но при этом не самым уникальным, сложным и интересным, по сравнению с тем, с чем приходиться иметь дело докторам БСМП №1.

Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена, — подчеркнули врачи.

Они посоветовали Навальному переосмыслить происшедшее, скорректировать привычки и стать более внимательным к своему здоровью.

Как писал NEWS.ru, токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, рассказал, что сначала схема терапии в отношении Навального была построена на подозрении на отравление. По словам Сабаева, Навального отправили на ИВЛ, ввели в искусственную кому и ввели атропин. Это обычная схема при отравлении «Новичком». Также, по словам врача, гипотезы с отравлением придерживалась и бригада скорой помощи в Омске. Но позже, как рассказал медик, пришли результаты анализов, указывающие на то, что отравление не является причиной состояния пациента.

Ранее Навальный рассказал, на что рассчитывали злоумышленники, когда пытались его убить. Он подчеркнул, что сначала всё шло по плану, но потом началась «цепь счастливых случайностей и чётких действий неизвестных добрых людей». Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили «никакого вранья про диабет», а сразу чётко сказали, что это токсическое отравление и ввели дозу атропина. Всё последующие события он назвал очень драматичными.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.