Омская область ввела обязательную вакцинацию

Омская область стала очередным регионом, где введено обязательное вакцинирование населения от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Крига, сообщается на сайте областной администрации.

Привиться должны будут работники торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, общественного транспорта, такси, ЖКХ, энергетики, гостиниц, салонов красоты, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, прачечных, химчисток.

Вакцинироваться должны работники финансовых учреждений, почты, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых центров, госслужащие и муниципальные служащие.

Второй компонент вакцины должны ввести не менее 60% сотрудников сроком до 26 августа. Такие же меры введены ещё в 30 регионах России.

Как сообщалось ранее, Объединённые Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире, обогнав Сейшельские острова. Так, в ОАЭ вакцинировали 72,1%, или 10 млн жителей, в то время как на Сейшельских островах сделали прививку 71,7% населения.