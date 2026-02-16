Омбудсмен узнала судьбу сотен пропавших бойцов СВО

Властям удалось выяснить, что случилось с сотнями российских военных, числившихся пропавшими в зоне спецоперации, сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. За прошлый год совместно с профильными ведомствами удалось разобраться в ситуации с бойцами, которых ранее объявляли в розыск, передает портал E1.ru.

По словам омбудсмена, из 1348 свердловских военных, которые числились самовольно оставившими часть или дезертирами, реально уклонились от службы только 22 человека. С почти 1 тыс. бойцов статус СОЧ сняли, благодаря чему их семьи наконец смогли получить положенные выплаты.

Удавалось оперативно получать сведения о судьбе участников спецоперации, длительное время не выходящих на связь, в том числе из 522-го Центра приема, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону, — сказала Мерзлякова.

Омбудсмен также отметила, что иногда к поискам подключаются сами родственники. Они просматривают видео с российскими пленными, которые публикует украинская сторона, и таким образом получают подтверждение, что их близкие живы и находятся в плену.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника СВО. Выяснилось, что ранее он потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался.