Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 16 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 16 октября 2022 года. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты связали снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово и Шереметьево.

Также стало известно, что российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.