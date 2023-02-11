Власти Запорожья сообщили о пострадавших в результате обстрела Мелитополя Рогов: один человек получил ранение в результате обстрела Мелитополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек получил ранение в результате обстрела Мелитополя. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля. В результате сработала система ПВО.

Осколки одной из [сбитых] ракет упали на два жилых частных дома, неподалеку от железнодорожного вокзала. На данный момент речь идет об одном раненом. Информация уточняется, — сказал Рогов.

По его словам, обстрел велся из американской РСЗО HIMARS. Большинство ракет удалось сбить за чертой города.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS. По информации канала, всего было выпущено 10 снарядов, повреждения получили два-три дома в селе Зерново Суземского района, никто из жителей не пострадал.

Также стало известно, что украинские военные обстреляли село Муром, находящееся на границе с Харьковской областью. В результате атаки пострадали здания школы и Дома культуры. Жертв и раненых нет.