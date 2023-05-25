Очевидица раскрыла подробности попытки изнасилования 8-летнего ребенка Очевидица рассказала, что «весь двор стоял на ушах», когда 8-летнюю девочку спасли от изнасилования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать 8-летней девочки, которую в Калининграде пытался изнасиловать рецидивист, ранее была судима, рассказала NEWS.ru одна из жительниц соседнего дома. По ее словам, в момент попытки насилия над дочерью женщина была в состоянии алкогольного опьянения, а позже попала в отделение полиции.

У нас весь двор стоял на ушах, где-то в час ночи узнали, когда уже приехала полиция. Девочку очень жалко, это же на всю жизнь с ней останется. Мамаша, по-другому сказать не могу, познакомилась с каким-то мужиком и начала с ним выпивать, а потом он попытался унести девочку. Соседи говорят, что она [мать девочки] судима была. А потом ее вообще в отделение забрали, она то ли ругаться начала, то ли набросилась на одного из сотрудником, пьяная была. Многие вызвались помочь этого насильника найти, но вроде так и не поймали его, — рассказала свидетельница.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая. Мужчине помешали случайные прохожие, которые услышали из кустов крики ребенка. По предварительным данным, ранее он был судим за убийство.

Ранее в Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. Он попал в поле зрения полицейских, после того как показывал по видеосвязи свои гениталии восьмилетнему мальчику. Его задержали, а позже обнаружилось видео с маленькой девочкой.