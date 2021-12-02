Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Курганской области

В Курганской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, а также для совершеннолетних студентов. До 30 декабря 2021 года им необходимо будет привиться первым компонентом, а в срок до 31 января 2022-го — вторым. Такие меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона Григория Хохлова, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Лица старших возрастов наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции, относятся к категории риска развития тяжёлых клинических форм, наступления неблагоприятного исхода заболевания <...>. За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции 73,5% летальных исходов зарегистрировано среди лиц данной возрастной группы, — говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что в регионе в последние две недели на 5% выросла заболеваемость среди жителей 18–29 лет.

С 22 ноября в регионе разрешили работу организаций культуры и спорта, а также спортивные мероприятия в помещениях, приостановленные ранее из-за коронавируса. Кроме того, было разрешено проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе. В то же время действует запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничена работа и посещение торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита. А граждане старше 60 лет соблюдают режим самоизоляции.

Ранее обязательную вакцинацию людей в возрасте от 60 лет и старше ввели в Омской области. Кроме того, такую меру уже начали применять в Липецкой, Челябинской, Ростовской, Кировской, Кемеровской и Нижегородской областях, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях и других регионах.