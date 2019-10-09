https://static.news.ru/photo/325e51a4-eab7-11e9-9d39-fa163e074e61_660.jpg Ари Фото: fckrasnodar.ru

Житель Кубани, обвиняемый в краже часов футболиста «Краснодара» — бразильца Ари, — может получить реальный тюремный срок до 10 лет. Подозреваемому вменяют хищение 12 пар дорогих аксессуаров. Примерная стоимость — 23 млн рублей.

Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 12 часов <...> Санкция за совершённое преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — цитирует сообщение региональной прокуратуры РИА Новости .

Силовики вернули спортсмену лишь часть коллекции. Ранее судимый фигурант успел продать несколько экземпляров. Сам футболист поблагодарил стражей порядка за возвращение своих вещей. Среди них был подарок за победу в чемпионате России в составе московского «Локомотива».

Ранее News.ru сообщал, что в турецком Бодруме похитили яхту президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана. Бизнесмен стал очередной жертвой в серии дерзких угонов яхт люкс-класса.