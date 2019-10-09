Житель Кубани, обвиняемый в краже часов футболиста «Краснодара» — бразильца Ари, — может получить реальный тюремный срок до 10 лет. Подозреваемому вменяют хищение 12 пар дорогих аксессуаров. Примерная стоимость — 23 млн рублей.
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 12 часов <...> Санкция за совершённое преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — цитирует сообщение региональной прокуратуры РИА Новости.
Силовики вернули спортсмену лишь часть коллекции. Ранее судимый фигурант успел продать несколько экземпляров. Сам футболист поблагодарил стражей порядка за возвращение своих вещей. Среди них был подарок за победу в чемпионате России в составе московского «Локомотива».
Ранее News.ru сообщал, что в турецком Бодруме похитили яхту президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана. Бизнесмен стал очередной жертвой в серии дерзких угонов яхт люкс-класса.