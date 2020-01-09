https://static.news.ru/photo/b4704712-32c2-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обществе слепых опровергли информацию о раздаче в Кургане подарков с просроченным сроком годности. Сообщения о таких фактах распространились в соцсетях.

Так, местная жительница Екатерина Байер написала , что её бабушка получила к Новому году сладости, срок годности которых истёк ещё в сентябре.

В доме № 110 на улице Максима Горького в Кургане находятся три подразделения Всероссийского общества слепых — Курганская областная, Курганская местная и Кетовская местная организации инвалидов по зрению.

Представитель Кетовской организации ВОС подтвердила, что 26 декабря в обществе слепых прошёл новогодний праздник с раздачей продуктовых наборов. Но, по её словам, с «подарочной едой» никаких проблем не было.

Никаких жалоб к нам не поступало. Праздник прошёл нормально, как у всех, — приводит «Ридус» её слова.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать продукты, срок годности которых на исходе, и обяжут передавать их в благотворительные организации. Распределением таких товаров займётся национальный координационный центр. Он будет отвечать за их соответствие нормам и стандартам качества. Ранее сейм Польши принял аналогичный закон. Подобные правила уже действуют в Италии, Франции, Чехии и Бельгии.