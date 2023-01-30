Новым регионам дадут 10 лет для перехода на российский пенсионный возраст

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Мариуполь

Новым регионам России предложили назначить десять лет (до 31 декабря 2032 года) для перехода на общероссийский пенсионный возраст, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда РФ. Согласно проекту федерального закона, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей до достижения пенсионного возраста будут получать пенсионные выплаты от регионов, а уже после этого они смогут оформить пенсию по российскому законодательству.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнятся, в том числе и основания для получения досрочной пенсии для различных категорий работников. Поэтому предложено ввести переходный период до 31 декабря 2032 года, — пояснили в ведомстве.

Правила назначения выплат будут регулироваться в региональном правовом поле новых субъектов РФ. По действовавшему на территории новых регионов законодательству в Донецкой и Луганской народных республиках возраст выхода на пенсию составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В Херсонской и Запорожской областях мужчины и женщины выходили на пенсию в 60 лет.

По словам зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой, все жители новых субъектов РФ будут получать пенсию за счет региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов, которые будут выделяться Социальным фондом России.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству повысить в текущем году размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года. Кроме того, правительству поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Доклад по данному вопросу кабмин должен представить главе государства до 1 июля.