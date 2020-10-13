Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Хабаровском крае

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Студенты Казанского государственного университета сняли ролик «Я не боюсь говорить», сообщает inkazan.ru . В презентации они затронули темы неравенства, свободы слова и политики. После публикации видео появилась информация, что всех участников вызвали на беседу с ректором. Однако в самом университете заявили, что отчислять никого не планируют.

Башкирия

В Башкирии отчим и мать насиловали 13-летнюю девочку. Как пишет mkset.ru , сейчас прокуратура региона проводит проверку по данному факту, а пострадавшая проходит психологическую реабилитацию.

Нижегородская область

Первой жертвой нижегородского стрелка Данилы Монахова стала его собственная бабушка, пишет newsnn.ru . Он выстрелил в неё из ружья, однако женщина осталась жива и сейчас находится в Борской центральной районной больнице.

Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Удмуртия

В Удмуртии нашли самую маленькую квартиру — её площадь составляет всего 10 квадратных метров. Как сообщает udm-info.ru , жилплощадь находится в аварийном доме, построенном в 1973 году. Отмечается, что статистика не учитывала коммуналки, где жилая площадь может быть ещё меньше.

Ростовская область

В Таганроге замначальника уголовного розыска лишат прав за пьяную езду. Как пишет rostovgazeta.ru , инспекторы остановили его 8 октября с признаками алкогольного опьянения. Однако полицейский отказался проходить медосвидетельствование.

Приморье

Во Владивостоке на остановке обнаружили труп мужчины с колотыми ранами, пишет vostokmedia.com . Следователям удалось выяснить, с кем погибшего видели в последний раз. Подозреваемый в совершении убийства отказался открывать дверь, и его квартиру взяли штурмом сотрудники правоохранительных органов.

Омская область

Омичи пожаловались на администрацию гимназии, где детям на головы осыпается потолок. Как пишет gorod55.ru , в некоторых местах у здания расходятся стены и даже падает лестница. По словам одного из местных жителей, школу отремонтировали всего несколько месяцев назад.

Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП/vk.com

Оренбургская область

Оренбургский пуховый платок сделал 3 264 витка вокруг Земли. Как пишет 56orb.ru , платок, созданный вязальщицей из села Жёлтое Саракташского района, был отправлен в космос два года назад с командиром корабля «Союз МС-11». Символ Оренбурга находился в космическом пространстве 204 суток и пролетел свыше 139 млн километров. Теперь его направят в музей изобразительных искусств.

Карелия

Предприниматель из Карелии отправится за решётку из-за нелегальной вырубки леса. Как сообщает karelinform.ru , мужчина обманывал своих работников и говорил, что у него есть разрешение на вырубку. В результате было уничтожено 95 стволов сосны — ущерб составил 560 тысяч рублей.

Тюменская область

Вооруженные люди будут охранять резиденции главы Тюменской области за 13 млн рублей. Как сообщает nashgorod.ru , объявлен конкурс на организацию вооружённой охраны двух резиденций губернатора региона. Отмечается, что средства на эти цели будут выделяться из областного бюджета.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщает transsibinfo.com , специалисты предполагают, что источником заражения стала дикая природа. Чаще всего переносчиками смертельного заболевания являются клещи, мыши, крысы, птицы, хищные звери, безнадзорные животные и человек. Во внешней среде вирус может сохраняться несколько лет.

Ставропольский край

В Ставрополе в инфекционной больнице пациенты из «красной зоны» стоят в общей очереди с остальными посетителями. Как пишет newstracker.ru , многие люди с подтверждённым коронавирусом даже не надевают маски. Пациенты жалуются, что за несколько часов ни один из кабинетов или коридоров ни разу не обработали.

Челябинская область

В поликлинике Челябинска уволились сразу все сотрудники неотложки. Как пишет «Курс дела» , по словам терапевта, медработники пошли на этот шаг после того, как начальство в грубой форме приказало им переходить на работу на полные сутки. Главный врач поликлиники ситуацию никак не комментирует.

ХМАО

В ХМАО ученик седьмого класса спас учительницу математики, которая неожиданно потеряла сознание прямо во время онлайн-урока, сообщает muksun.fm . Заметив это, школьник позвонил своей классной преподавательнице, попросил прийти в школу и проверить состояние учителя. Преподаватели уверены, что если бы не звонок учащегося, то потерявшую сознание коллегу обнаружили бы не сразу.

Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

Волгоградская область

В больницах Волгоградской области сокращают плановую медпомощь. Госпитализация волгоградцев, не заражённых коронавирусом, будет производиться только в том случае, если есть весомая угроза ухудшению здоровья планового пациента. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , в связи со сложной эпидемической обстановкой и наращиванием дополнительных инфекционных коек в Волгоградской области уменьшается число стационаров для пациентов без COVID-19.

Свердловская область

В Екатеринбурге археологи нашли систему ливневой канализации XIX века, пишет издание tagilcity.ru . На данный момент идут раскопки в центре города на пересечении улиц Первомайская и Царская, где и была обнаружена ливневая канализация. Она состоит из тоннеля сечением примерно один метр на 70 сантиметров, выложенным большими гранитными блоками и плитами. Дополнительно вблизи с каменным тоннелем была найдена сеть дренажных канав, служивших для быстрого отвода воды.

Ленинградская область

Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Санкт-Петербурга. Как сообщается на портале newia.ru , инцидент произошёл в доме № 6 на Ивановской улице. В кабине были три человека. Трос оборвался, когда она находилась на втором этаже. В результате ЧП никто не пострадал.

Хакасия

Девять процентов опрошенных жителей республики испытывают серьёзные финансовые трудности — им не хватает денег даже на покупку продуктов. Это следует из опроса, проведённого Минэкономразвития Хакасии. Как сообщает newkhakasiya.online , оценивая своё материальное положение, около 60% респондентов заявили, что денег хватает только на удовлетворение первоочередных потребностей, 3% опрошенных не испытывают финансовых трудностей, 9% не всегда имеют достаточно денег даже на продукты.

Сибирь