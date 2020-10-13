Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Хабаровском крае

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Студенты Казанского государственного университета сняли ролик «Я не боюсь говорить», сообщает inkazan.ru. В презентации они затронули темы неравенства, свободы слова и политики. После публикации видео появилась информация, что всех участников вызвали на беседу с ректором. Однако в самом университете заявили, что отчислять никого не планируют.
Башкирия
В Башкирии отчим и мать насиловали 13-летнюю девочку. Как пишет mkset.ru, сейчас прокуратура региона проводит проверку по данному факту, а пострадавшая проходит психологическую реабилитацию.
Нижегородская область
Первой жертвой нижегородского стрелка Данилы Монахова стала его собственная бабушка, пишет newsnn.ru. Он выстрелил в неё из ружья, однако женщина осталась жива и сейчас находится в Борской центральной районной больнице.
В Удмуртии нашли самую маленькую квартиру — её площадь составляет всего 10 квадратных метров. Как сообщает udm-info.ru, жилплощадь находится в аварийном доме, построенном в 1973 году. Отмечается, что статистика не учитывала коммуналки, где жилая площадь может быть ещё меньше.
Ростовская область
В Таганроге замначальника уголовного розыска лишат прав за пьяную езду. Как пишет rostovgazeta.ru, инспекторы остановили его 8 октября с признаками алкогольного опьянения. Однако полицейский отказался проходить медосвидетельствование.
Приморье
Во Владивостоке на остановке обнаружили труп мужчины с колотыми ранами, пишет vostokmedia.com. Следователям удалось выяснить, с кем погибшего видели в последний раз. Подозреваемый в совершении убийства отказался открывать дверь, и его квартиру взяли штурмом сотрудники правоохранительных органов.
Омская область
Омичи пожаловались на администрацию гимназии, где детям на головы осыпается потолок. Как пишет gorod55.ru, в некоторых местах у здания расходятся стены и даже падает лестница. По словам одного из местных жителей, школу отремонтировали всего несколько месяцев назад.
Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП/vk.com
Оренбургская область
Оренбургский пуховый платок сделал 3 264 витка вокруг Земли. Как пишет 56orb.ru, платок, созданный вязальщицей из села Жёлтое Саракташского района, был отправлен в космос два года назад с командиром корабля «Союз МС-11». Символ Оренбурга находился в космическом пространстве 204 суток и пролетел свыше 139 млн километров. Теперь его направят в музей изобразительных искусств.
Карелия
Предприниматель из Карелии отправится за решётку из-за нелегальной вырубки леса. Как сообщает karelinform.ru, мужчина обманывал своих работников и говорил, что у него есть разрешение на вырубку. В результате было уничтожено 95 стволов сосны — ущерб составил 560 тысяч рублей.
Тюменская область
Вооруженные люди будут охранять резиденции главы Тюменской области за 13 млн рублей. Как сообщает nashgorod.ru, объявлен конкурс на организацию вооружённой охраны двух резиденций губернатора региона. Отмечается, что средства на эти цели будут выделяться из областного бюджета.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Хабаровский край
В Хабаровском крае выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщает transsibinfo.com, специалисты предполагают, что источником заражения стала дикая природа. Чаще всего переносчиками смертельного заболевания являются клещи, мыши, крысы, птицы, хищные звери, безнадзорные животные и человек. Во внешней среде вирус может сохраняться несколько лет.
Ставропольский край
В Ставрополе в инфекционной больнице пациенты из «красной зоны» стоят в общей очереди с остальными посетителями. Как пишет newstracker.ru, многие люди с подтверждённым коронавирусом даже не надевают маски. Пациенты жалуются, что за несколько часов ни один из кабинетов или коридоров ни разу не обработали.
Челябинская область
В поликлинике Челябинска уволились сразу все сотрудники неотложки. Как пишет «Курс дела», по словам терапевта, медработники пошли на этот шаг после того, как начальство в грубой форме приказало им переходить на работу на полные сутки. Главный врач поликлиники ситуацию никак не комментирует.
ХМАО
В ХМАО ученик седьмого класса спас учительницу математики, которая неожиданно потеряла сознание прямо во время онлайн-урока, сообщает muksun.fm. Заметив это, школьник позвонил своей классной преподавательнице, попросил прийти в школу и проверить состояние учителя. Преподаватели уверены, что если бы не звонок учащегося, то потерявшую сознание коллегу обнаружили бы не сразу.
Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press
Волгоградская область
В больницах Волгоградской области сокращают плановую медпомощь. Госпитализация волгоградцев, не заражённых коронавирусом, будет производиться только в том случае, если есть весомая угроза ухудшению здоровья планового пациента. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, в связи со сложной эпидемической обстановкой и наращиванием дополнительных инфекционных коек в Волгоградской области уменьшается число стационаров для пациентов без COVID-19.
Свердловская область
В Екатеринбурге археологи нашли систему ливневой канализации XIX века, пишет издание tagilcity.ru. На данный момент идут раскопки в центре города на пересечении улиц Первомайская и Царская, где и была обнаружена ливневая канализация. Она состоит из тоннеля сечением примерно один метр на 70 сантиметров, выложенным большими гранитными блоками и плитами. Дополнительно вблизи с каменным тоннелем была найдена сеть дренажных канав, служивших для быстрого отвода воды.
Ленинградская область
Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Санкт-Петербурга. Как сообщается на портале newia.ru, инцидент произошёл в доме № 6 на Ивановской улице. В кабине были три человека. Трос оборвался, когда она находилась на втором этаже. В результате ЧП никто не пострадал.
Хакасия
Девять процентов опрошенных жителей республики испытывают серьёзные финансовые трудности — им не хватает денег даже на покупку продуктов. Это следует из опроса, проведённого Минэкономразвития Хакасии. Как сообщает newkhakasiya.online, оценивая своё материальное положение, около 60% респондентов заявили, что денег хватает только на удовлетворение первоочередных потребностей, 3% опрошенных не испытывают финансовых трудностей, 9% не всегда имеют достаточно денег даже на продукты.
Сибирь
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом школьникам продлят осенние каникулы. Как пишет atas.info, в регионе на карантин из-за COVID-19 закрываются классы в школах и группы в детских садах. Однако о переходе на дистанционное обучение власти пока не говорят.