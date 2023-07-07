Новые регионы РФ покроют сетью кинозалов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть кинотеатров «Центр кино», которая работает под эгидой «Фонда кино» и Министерства культуры, намерена расширить свое присутствие, открыв дополнительные кинотеатры в Херсонской, Луганской и Запорожской областях, пишет «Коммерсант». В Донецке уже действует один из ее филиалов.

Хотя юристы и участники рынка указывают на возможные риски для компаний, предоставляющих фильмы для проката в этой сети, эксперты полагают, что масштаб деятельности не настолько велик, чтобы привлечь внимание западных регуляторов.

«Фонд кино» зарегистрировал домены centerkino-zp, centerkino-kh, centerkino-dnr и centerkino-lnr. Домен centerkino-dnr уже активен. В «Фонде кино» разъяснили, что домены предназначены для кинотеатров, которые будут работать на новых территориях в рамках проекта «Центр кино» (инициатива «Фонда кино» и Министерства культуры). В общей сложности, сеть «Центр кино» включает 202 кинотеатра.

На территории ДНР кинотеатры «Центр кино» уже открыты в городах Енакиево, Мангуш, Новоазовск, Старченково и Торез. Зрителям предлагаются фильмы и мультфильмы, такие как «Гипнотик», «Побег из страны роботов», «Баба Яга спасает мир», «Больше, чем люди», и «Назад к динозаврам». Кроме того, «Центр кино» планирует развивать свои кинотеатры в Луганской Народной Республике, в Херсонской и Запорожской областях, как уточнили «Коммерсанту» в «Фонде кино».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «правильных пиратов» скачивать и распространять в Сети фильмы и сериалы, которые стали недоступны в России по решению правообладателей. По словам политика, такой урон приведет к банкротству кинокомпаний, не желающих работать в России.