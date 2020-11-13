Новые ограничения из-за COVID-19 в Подмосковье вводить пока не планируют

https://static.news.ru/photo/f6ab8068-2661-11eb-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что вводить новые ограничения из-за коронавируса в регионе пока не планирует.

Введение новых ограничений пока не планируется, — говорится в Telegram-канале Воробьёва.

Ранее глава региона отметил, что Подмосковье и Москва, где новые ограничения уже ввели, — это разные территории, как с точки зрения плотности проживающего там населения, так и с точки зрения окружающей природы. Жители Московской области, по его словам, имеют больше возможностей для прогулок.

При этом, Воробьёв ещё до этого сообщил, что массовые новогодние гулянья в регионе в этом году не планируются, порекомендовав встретить праздник с семьёй, «как положено на Руси». Он также пообещал «сделать всё, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой и в тепле».

Губернатор также оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. По его данным они составят 60 млрд рублей. В эту сумму войдут «выплаты, койки, кислород, лекарства». Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности. По словам Воробьёва, рост экономики позволял региону ежегодно получать на 50 млрд рублей больше от года к году. Губернатор ожидает, что 2020 год Подмосковье закончит на уровне прошлого года по доходам, что значительно ударит по планам развития региона, писал NEWS.ru.