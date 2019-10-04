https://static.news.ru/photo/3f5c0664-e6a0-11e9-bc47-fa163e074e61_660.jpg ВЛ-10 Фото: crimearw.ru

Три электровоза и семь тепловозов для обеспечения движения поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом сообщил и. о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин.

Локомотивы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10 закуплены Росимуществом для Крымской железной дороги, — цитирует РИА Новости Красоткина.

Кроме того, для начала пассажирского сообщения с Крымом закуплены 166 новых вагонов различного типа: двухэтажные, купейные и плацкартные. Все они произведены на заводе в Твери.

Красоткин также сообщил о готовности вокзальной инфраструктуры полуострова для приёма поездов дальнего следования.

Как писал News.ru, тестовый дизельный поезд с представителями российских средств массовой информации проехал по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. На железной дороге уже устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.