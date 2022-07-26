Новости регионов: житель Владивостока украл инструменты на 900 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31-летний житель Владивостока похитил со стройплощадки инструменты на общую сумму 900 тысяч рублей. Владельцы объекта обратились в правоохранительные органы с заявлением о краже. Полицейские сообщили, что у мужчины есть судимость.

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Ставрополье

У подчиненного бывшего руководителя ставропольской ГИБДД обнаружили 23 объекта недвижимости. По численности домов, квартир и нежилых объектов Александру Аржанухину удалось превзойти даже собственного босса. Сотрудники Генеральной прокуратуры России обратились в райсуд с иском о взыскании с Аржанухина и членов его семьи 23 объектов недвижимости, а также других активов, которые были получены, по мнению ведомства, на незаконных основаниях, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске ребенок упал в открытый частный смотровой колодец. По факту чрезвычайного происшествия начали проверку, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

Сотрудники полиции Ростовской области поставили на поток взяточничество за регистрацию автотранспортных средств. В ходе осмотров автомобилей владельцам указывали на якобы имеющиеся проблемы, из-за которых их нельзя зарегистрировать. Кроме того, правоохранители заявляли, что транспорт необходимо изъять и направить на спецэкспертизу. Затем ростовские полицейские предлагали не забирать машины и зарегистрировать их за финансовое вознаграждение, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Республика Татарстан находится на пятом месте рейтинга субъектов РФ по числу оформленных автокредитов. По информации inkazan.ru, в течение июня граждане взяли 1,8 тысячи финансовых займов на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

Волгоградская область

Фермер из Волгоградской области прогнозирует неважный урожай меда. По данным novostivolgograda.ru, в Российской Федерации вновь зафиксировали массовую гибель пчел из-за пестицидов. Мед в этом году подорожает, уверен волгоградец.

Нижегородская область

В Нижегородской области закончился «Спутник Лайт». Корреспонденты newsnn.ru пишут, что вместо этой вакцины жителей региона прививают первым компонентом «Спутника V». Медики назвали эти препараты взаимозаменяемыми.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В Свердловской области 11-летний ребенок бросился в воду, спасая птенцов сороки. Как сообщает tagilcity.ru, мальчик ранее неоднократно занимал призовые места на городских соревнованиях по плаванию. Момент спасения попал на видео.

Оренбургская область

Оренбургский пуховый платок оказался на втором месте среди наиболее узнаваемых отечественных брендов. По информации 56orb.ru, его назвали 37 процентов респондентов. Знаменитый символ Оренбурга обошел лишь тульский пряник. Третье место рейтинга занял адыгейский сыр.

Тюменская область

В Тюмени неизвестный мужчина предпринял попытку увезти на машине 11-летнего ребенка. Мальчику удалось уйти от преследователя и обратиться за помощью к взрослым, сообщает nashgorod.ru. Представители регионального управления СКР сообщили, что ЧП случилось в районе МЖК. В настоящее время проходит доследственная проверка.

Омская область

Свыше 57 тысяч самозанятых жителей Омска будут иметь возможность пользоваться торговыми павильонами наравне с представителями малого и среднего бизнеса. По информации gorod55.ru, это предусмотрено экспериментом по установлению специального налогового режима. Он будет продолжаться до конца 2028 года.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Карелия

В Карелии открыли центр для оказания помощи неизлечимо больным гражданам. Об этом проинформировал губернатор РК Артур Парфенчиков. Корреспонденты karelinform.ru пишут, что пациенты могут самостоятельно обращаться к специалистам центра. В паллиативной помощи сегодня нуждаются пять тысяч жителей Карелии.

Приморье

31-летний житель Владивостока похитил со стройплощадки инструменты на общую сумму 900 тысяч рублей. Владельцы объекта обратились в правоохранительные органы с заявлением о краже, сообщает vostokmedia.com. Полицейские сообщили, что у мужчины есть судимость. Свою вину он полностью признал. Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

Башкирия

В Республике Башкортостан чудом выживший в автокатастрофе водитель микроавтобуса обвинил в инциденте дорожных рабочих. Мужчина указал на тот факт, что на автотрассе не было ни одного предупреждающего конуса. Висячий знак объезда препятствия находился на самом грузовике, сообщает mkset.ru. ДТП произошло утром 25 июля в Благоварском районе. КамАЗ столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого было 20 пассажиров. Шесть человек погибли, а 10 получили травмы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае зафиксировано сильное загрязнение воды в реке Амур. По информации transsibinfo.com, специалисты Росприроднадзора организовали проверку в связи с множеством жалоб от местных жителей. Они указали властям на массовый мор рыбы. Эксперты выявили превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, ртути, пестицидов, свинца и иных небезопасных загрязняющих веществ.