Новости регионов: заведующая детсадом Ростова заработала больше губернатора

Фото pixabay.com

В Ленинском районе Нижнего Новгорода из-за постоянных подтоплений появилось «болото», на котором уже живут утки. Водоотводы не работают, местные жители жалуются на гниющие дома и залитые водой огороды.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Жители Удмуртии массово жалуются в социальных сетях на холод в палатах медицинских учреждений и в квартирах. Отопление отключили в Ижевске 11 мая, пишет udm-info. Граждане утверждают, что местная власть отключила тепло преждевременно. В настоящее время люди спят под тремя одеялами либо согреваются иными способами.

pixabay.com

Ставрополье

Экс-министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья стал фигурантом сразу четырёх уголовных дел. Как сообщает newstracker.ru, в 2019 году чиновник дал своим подчинённым поручение о подготовке аукционной документации для подписания четырёх государственных контрактов. Победили две компании, фактически принадлежащие ему самому. Общая сумма контрактов превышает 7 млн рублей.

Ростовская область

Заработок заведующей одного из ростовских детсадов за прошлый год превысил отметку в 20 млн рублей, сообщает rostovgazeta.ru. Доход Ольги Холодюк составил 20,8 млн рублей, и эта сумма оказалась выше, чем у губернатора региона Василия Голубева. Гражданке принадлежат несколько участков земли и дом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители Татарстана заметили на пляже «Камское море» трубу, сливающую воду непонятно откуда, сообщает inkazan.ru. Предполагается, что раньше труба была не видна из-за более высокого уровня Куйбышевского водохранилища. Однако в минувшем году было знойное лето, и реки в республике сильно обмелели.

Нижегородская область

На «болоте», образовавшемся из-за систематических подтоплений Ленинского района Нижнего Новгорода, поселились утки. По информации newsnn.ru, водоотводные каналы не функционируют. Местные жители массово жалуются на уничтоженные огороды и гниющие дома.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградцы хотят мало работать и много зарабатывать. Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru, 81% жителей региона мечтают о четырёхдневной рабочей неделе. Результаты проведённого недавно исследования свидетельствуют о том, что 58% жителей Волгограда согласятся работать по новому графику только в том случае, если сохранятся размеры их зарплат.

Оренбургская область

В Оренбургской области водолазы приступили к очистке дна озёр и рек в преддверии пляжного сезона. По информации 56orb.ru, пляжи не пройдут без этого техническое освидетельствование. Из водоёмов достают огромное количество потенциально опасного мусора, включая бутылки и запчасти от автомобилей.

Свердловская область

В Тагиле вдвое выросла численность членов подростковых банд. Как сообщает tagilcity.ru, только в Дзержинском районе на учёте в полиции состоят сегодня свыше 100 подростков и 175 родителей. Этот показатель вдвое выше прошлогоднего.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Жительница Тюмени выиграла в лотерею миллион рублей. По информации nashgorod.ru, женщина покупает билеты регулярно. Первым её выигрышем была сумма в 200 рублей. Счастливый лотерейный билет на миллион тюменка приобрела в кассе магазина.

Омская область

В Омске ищут хозяина для кота Василия, пострадавшего при пожаре в Называевске. Корреспонденты gorod55ru пишут, что животное получило отравление угарным газом, а всё его тело покрывают ожоги. Неравнодушные омичи спасли кота. Сейчас он весь в зелёнке и с воротником на шее — чтобы не лизал себя и дал зажить ранам.

Карелия

В древнем захоронении на территории Карелии обнаружили подвески из человеческих костей, сообщает karelinform.ru. В общей сложности найдено 37 подвесок, из которых 12 сделаны из костей людей, а остальные — из зубов и костей хищников. Исследователи утверждают, что подвески принадлежали охотникам.

pixabay.com

Приморье

Сотрудники Следственного комитета Владивостока нашли подозреваемого в травмировании ребёнка. Как сообщает vostokmedia.com, на него с высоты упала стеклянная бутылка. По версии следствия, её выбросил из окна 38-летний местный житель.

Башкирия

В Уфе планируют снести несколько десятков жилых домов. Причина — реконструкция дорожного полотна. По информации mkset.ru, местная власть планирует расширить автомобильные дороги. В список на снос попали жилые и нежилые дома, расположенные на следующих улицах: Геологов, Корабельная, Геофизиков, Первопроходцев и Пугачева. Сегодня стало известно о том, что последняя будет частично перекрыта уже в июле.

Хабаровский край

В период с 9 по 15 мая от укусов клещей пострадали 198 жителей Хабаровска. Из них 76 — дети. Как сообщает transsibinfo.com, привитым от клещевого энцефалита был только 21 человек. В общей сложности в вакцинации поучаствовал 151 житель региона. С начала опасного сезона за помощью к медикам обратились 920 граждан, 335 из которых — дети.