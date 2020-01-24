Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Десять биологических очистных сооружений Татарстана, сбрасывающих сточные воды в черте населённых пунктов, работали неэффективно, пишет inkazan.ru . Особенно Роспотребнадзор волнует неэффективность очистки сточных вод на протяжении последних трёх лет на МУП «Перспектива» Дрожжановского района, на очистных сооружениях «Крутушка» водоканала Казани, на Казанском оптико-механическом заводе и Казанской туберкулёзной больнице. Руководители этих объектов должны принять меры по соблюдению технологий очистки сточных вод и не загрязнять водоёмы, используемые населением.

Башкирия

В Башкирии провалилась региональная программа по благоустройству дворов, пишет mkset.ru . По итогам первого года шестилетней программы около 70% дворов, в которых сделан ремонт в рамках проекта, не соответствуют стандартам. Более того, на некоторых участках качество ремонта настолько низкое, что работы не были приняты и остались неоплаченными. Тем не менее, по словам министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, в целом программа «Башкирские дворики» была выполнена на 86%. Согласно плану, завершение работ в текущем году намечено на 30 октября.

Нижегородская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородские депутаты хотят изменить порядок выделения денег на ремонт теплосетей. По их словам, необходимо дополнительно изучить, как расходуются деньги, пишет newsnn.ru . Депутаты отметили, что следует организовать совместную работу с ресурсоснабжающими компаниями для разработки плана по сокращению числа аварий на теплосетях. В Нижнем Новгороде произошло 300 аварийных отключений системы отопления за 100 дней сезона. В среднем на восстановление снабжения уходило 8 часов.

Удмуртская республика

Детей в детском саду Ижевска кормили сливочным маслом с плесенью, сообщает udm-info.ru . Производитель, указанный на упаковке, не значится в реестре субъектов Роспотребнадзора. Сотрудники ФСБ выяснили, что продукт производился и расфасовывался в антисанитарных условиях. По результатам лабораторных исследований в пробе масла обнаружена плесень, дрожжи, синегнойная палочка, а также растительные жиры.

Ростовская область

Директор школы в Новочеркасске не стал помогать травмированному ребёнку. Как пишет rostovgazeta.ru , одна из учениц в коридоре оступилась и подвернула ногу, однако ей никто не помог и не отвел в медицинский кабинет. Родители сами доставили девочку в больницу с острой болью в голеностопном суставе. Она несколько дней не ходила на занятия. Отмечается, что директора школы привлекли к административной ответственности.

Приморье

Во Владивостоке впервые за последние три года обнаружен радиоактивный автомобиль — опасную машину привезли из Японии и теперь отправят обратно на родину. Как пишет vostokmedia.com , обнаруженный в порту автомобиль Toyota Prius Hybrid оказался загрязнён бета-активными радионуклидами. По всей вероятности, это произошло после аварии на атомной станции Фукусима-1 в марте 2011 года.

Омская область

В Омске врачи отказались делать перевязку пенсионеру. Как сообщает издание gorod55.ru , сын пострадавшего с 10 утра просил сделать перевязку его тяжелобольному отцу, но даже после 15 часов так и не добился результата. В итоге ему пришлось делать перевязку самому в антисанитарных условиях. После этого омич написал заявления в Минздрав, Роспотребнадзор и прокуратуру. Врачей уволили.

Оренбургская область

В Оренбурге полицейские выявили юридическую фирму, обманувшую клиентов на 116 000 рублей. Как сообщает издание 56orb.ru , сотрудники компании заключили договоры об оказании юридических услуг, но свои обязательства исполнять не собирались. Кроме того, у них не было специальных познаний и опыта в юридической сфере.

Карелия

Карелия, Калевальский район Karelia from Above Serguei Fomine/Global Look Press

Три территории в Карелии планируют включить в Арктическую зону. Как сообщает karelinform.ru , особый статус могут получить Калевальский и Сегежский районы, а также Костомукша. Соответствующий проект указа опубликован в Telegram-канале депутата Законодательного собрания Карелии Леонида Лиминчука.

Тюменская область

Мэрия Тюмени уволила чиновника с личным самолётом за 15 млн рублей, который тот разбил в августе 2018 года. Как сообщает издание nashgorod.ru , самолетом-амфибией СК-12 «Орион» управлял глава МКУ «Комитет по информатизации Тюмени» Игорь Кравченко, который заявил, что летал за грибами. Ущерб составил около 100 тыс. рублей, однако Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело.

Хабаровский край

Житель Хабаровского края сжёг склад, пытаясь скрыть кражу бумаги. Как сообщает transsibinfo.com , у мужчины были ключи от помещения. В течение нескольких месяцев он воровал офисную бумагу и продавал в магазины города. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина поджёг коробки, нанеся ущерб на 800 тыс. рублей.

Ставропольский край

В Ставропольском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего министра спорта региона Романа Маркова, которому вменяют превышение полномочий, пишет newstracker.ru . Как считает следствие, в 2017 году Марков заказал коммерческой компании определение начальной цены госконтракта и подготовку технического задания к госзакупке. Контракт заключили на 14 млн рублей, но стоимость закупленного оборудования не превысила 8 млн. Следствие уверено, что на этой закупке украли 6 млн.

Челябинская область

В Челябинске стали массово вырубать деревья. Горожане увидели рабочих с бензопилой на перекрёстке Братьев Кашириных и 40-летия Победы, сообщает kursdela.biz . Коммунальщики заверили, что это простая санитарная вырубка. Однако челябинцы уверены, что это подготовка к очередной стройке.

ХМАО

Глава Югры Наталья Комрова озвучила количество нерасселённых балков — 1 500 строений, сообщает muksun.fm . Позже помощник полпреда президента Максим Федосеев назвал такие результаты провалом для властей ХМАО и взял реализацию программы переселения под контроль. Балки появились в 60-ых годах прошлого столетия и предназначались для временного проживания. Однако часть северян до сих пор проживает в балочных строениях, признанных непригодными для жилья.

Волгоградская область

В Волгограде врачи и чиновники не выдавали женщине с сахарным диабетом бесплатные лекарства, сообщает портал novostivolgograda.ru . Женщина страдает сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Ей назначили препарат «Гликлазид», но рецепт на его бесплатное получение не выдали. Прокуратура обратилась в суд с иском предоставить больной женщине необходимые лекарства.

Свердловская область