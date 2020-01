Десять биологических очистных сооружений Татарстана, сбрасывающих сточные воды в черте населённых пунктов, работали неэффективно, пишет inkazan.ru . Особенно Роспотребнадзор волнует неэффективность очистки сточных вод на протяжении последних трёх лет на МУП «Перспектива» Дрожжановского района, на очистных сооружениях «Крутушка» водоканала Казани, на Казанском оптико-механическом заводе и Казанской туберкулёзной больнице. Руководители этих объектов должны принять меры по соблюдению технологий очистки сточных вод и не загрязнять водоёмы, используемые населением.

В Башкирии провалилась региональная программа по благоустройству дворов, пишет mkset.ru . По итогам первого года шестилетней программы около 70% дворов, в которых сделан ремонт в рамках проекта, не соответствуют стандартам. Более того, на некоторых участках качество ремонта настолько низкое, что работы не были приняты и остались неоплаченными. Тем не менее, по словам министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, в целом программа «Башкирские дворики» была выполнена на 86%. Согласно плану, завершение работ в текущем году намечено на 30 октября.

Нижегородские депутаты хотят изменить порядок выделения денег на ремонт теплосетей. По их словам, необходимо дополнительно изучить, как расходуются деньги, пишет newsnn.ru . Депутаты отметили, что следует организовать совместную работу с ресурсоснабжающими компаниями для разработки плана по сокращению числа аварий на теплосетях. В Нижнем Новгороде произошло 300 аварийных отключений системы отопления за 100 дней сезона. В среднем на восстановление снабжения уходило 8 часов.

Детей в детском саду Ижевска кормили сливочным маслом с плесенью, сообщает udm-info.ru . Производитель, указанный на упаковке, не значится в реестре субъектов Роспотребнадзора. Сотрудники ФСБ выяснили, что продукт производился и расфасовывался в антисанитарных условиях. По результатам лабораторных исследований в пробе масла обнаружена плесень, дрожжи, синегнойная палочка, а также растительные жиры.

Директор школы в Новочеркасске не стал помогать травмированному ребёнку. Как пишет rostovgazeta.ru , одна из учениц в коридоре оступилась и подвернула ногу, однако ей никто не помог и не отвел в медицинский кабинет. Родители сами доставили девочку в больницу с острой болью в голеностопном суставе. Она несколько дней не ходила на занятия. Отмечается, что директора школы привлекли к административной ответственности.

Во Владивостоке впервые за последние три года обнаружен радиоактивный автомобиль — опасную машину привезли из Японии и теперь отправят обратно на родину. Как пишет vostokmedia.com , обнаруженный в порту автомобиль Toyota Prius Hybrid оказался загрязнён бета-активными радионуклидами. По всей вероятности, это произошло после аварии на атомной станции Фукусима-1 в марте 2011 года.

В Омске врачи отказались делать перевязку пенсионеру. Как сообщает издание gorod55.ru , сын пострадавшего с 10 утра просил сделать перевязку его тяжелобольному отцу, но даже после 15 часов так и не добился результата. В итоге ему пришлось делать перевязку самому в антисанитарных условиях. После этого омич написал заявления в Минздрав, Роспотребнадзор и прокуратуру. Врачей уволили.

В Оренбурге полицейские выявили юридическую фирму, обманувшую клиентов на 116 000 рублей. Как сообщает издание 56orb.ru , сотрудники компании заключили договоры об оказании юридических услуг, но свои обязательства исполнять не собирались. Кроме того, у них не было специальных познаний и опыта в юридической сфере.

