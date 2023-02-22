Новости регионов: нейросеть нарисовала Петрозаводск в образе человека

Фото: t.me

Жители Казани обращаются с жалобами из-за снежных навесов на крышах домов. По словам горожан, они представляют опасность, так как могут упасть на тротуар и навредить прохожим. Высота снега на кровлях достигла 60 см.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае топ-3 самых популярных профессий среди мужчин возглавила работа водителем — за последние три месяца было размещено свыше тысячи вакансий на эту должность. По сообщению издания newstracker.ru, в топе также оказались менеджеры по продажам и программисты.

Удмуртия

В Ижевске от укуса бездомной собаки пострадал еще один ребенок — он провел ночь в медицинском учреждении, после чего ему назначили курс уколов от бешенства, пишет udm-info.ru. Мама пострадавшего обратилась в прокуратуру.

Ростовская область

У жителей Ростова-на-Дону, отравившихся продуктовыми наборами Good Food, выявили сальмонеллу. По сообщению издания rostovgazeta.ru, десятки ростовчан, которые пользовались продукцией этой компании, попали в медицинское учреждение с отравлением. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители Казани жалуются на ледяные навесы, которые представляют опасность для окружающих. По сообщению inkazan.ru, высота снежного покрова на кровлях домов составляет около 60 см. Снег на крышах представляет опасность, так как может упасть на тротуар.

Волгоградская область

Жители Волгоградской области в прошлом году потратили в заведениях общественного питания более 18 млрд рублей. По сообщению novosti volgograda.ru, на долю малых предприятий общепита пришлась большая часть трат — почти 71%. Вклад в оборот крупного бизнеса составил чуть больше 29%.

Нижегородская область

В Нижегородской области бывшего главу министерства транспорта приговорили к четырем годам лишения свободы. По сообщению newsnn.ru, его осудили по статье о превышении должностных полномочий. Было доказано, что ГУАД Нижнего Новгорода не заключил контракты с несколькими предпринимателями по содержанию дорог под предлогом ненадлежащего оформления документов.

Свердловская область

В Свердловской области выявили факт превышения платы за услуги жилищно-коммунальных предприятий. По сообщению tagilcity.ru, переплата за услуги ЖКХ выявлена Региональной энергетической комиссией.

Оренбургская область

В Оренбургской области стали реже регистрировать случаи заражения COVID-19, острыми кишечными инфекциями и ВИЧ. Как пишет 56orb.ru, при этом в регионе зафиксировали рост заболеваний гепатитами В и С, сифилисом, ветряной оспой и туберкулезом. Специалисты отмечают, что в целом эпидемиологическая ситуация остается без изменений.

Тюменская область

Для погашения дефицита бюджета власти Тюменской области намерены взять кредиты на несколько миллиардов рублей. По сообщению издания nashgorod.ru, сумма займов составит чуть меньше 11 млрд рублей. При этом регион готов за предоставление услуги заплатить один млрд 470 млн рублей с условием, что средства будут предоставлены в течение двух дней с момента поступления заявки в кредитно-финансовую организацию.

Омская область

В Омской области запланировано благоустройство 102 территорий общественного назначения. По сообщению gorod55.ru, из федерального и областного бюджетов на эти цели выделят свыше 535 млн рублей. Муниципальные образования уже распределили основную часть этих средств.

Карелия

Искусственный интеллект показал, как бы выглядела столица Карелии, если бы была человеком. По сообщению karelinform.ru, нейросеть изобразила Петрозаводск в виде сурового мужчины. Рисунок опубликовали в социальных сетях.

Приморский край



Во Владивостоке в ближайшие выходные пройдут выставки котят и щенков, которых смогут забрать желающие. По сообщению vostokmedia.com, животных будут передавать хозяевам после заключения договора об ответственном содержании. Данный документ позволит отслеживать судьбу питомцев. Для заключения такого соглашения необходимо иметь при себе паспорт.

Башкирия

В Башкирии произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате которого два человека пострадали. По сообщению mkset.ru, в соответствии с предварительной версией, взорвался аппарат для самогоноварения. Возгорание смогли ликвидировать до приезда сотрудников противопожарной службы.

Хабаровский край

Подвиг жителя Бурятии вошел в книгу. По сообщению transsibinfo.com, Андрей Сампилов три года назад спас детей трех и 14 лет, которые едва не утонули из-за того, что надувную лодку отнесло в глубокую часть озера. Сампилов услышал крики и смог доплыть до девочек, после чего пересадил их к себе и вернул на берег. Для этого ему потребовалось грести два часа.