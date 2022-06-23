Новости регионов: в Уфе усилили контроль за соблюдением правил парковки

Фото: NEWS.ru

В Уфе усилили контроль за соблюдением правил парковки. Водителей, оставляющих свои машины на газонах, будут штрафовать при помощи автоматизированной системы «Ангел: административная комиссия». Автоматически формирующиеся списки номеров автовладельцев-нарушителей будут направляться в ГИБДД.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Жительница Удмуртии осталась без пособия по уходу за ребенком, пишет udm-info.ru. Выплаты были приостановлены из-за трудовой деятельности женщины. Между тем подтвердить тот факт, что она работает, никто не подтвердил, а пособие их не вернули.

Ставропольский край

Докторов перинатального центра Ставрополя обвинили в доведении роженицы до самоубийства. Выпавшая из окна женщина подвергалась издевательствам со стороны медицинского персонала больницы, пишут корреспонденты newstracker.ru.

Ростовская область

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор проректору института, помогавшему гражданам получать поддельные дипломы бакалавра. Как сообщает rostovgazeta.ru, гражданина признали виновным в мошенничестве. В исправительной колонии он проведет год и восемь месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани лошадь умерла во время скачек. По информации издания inkazan.ru, у животного диагностировали сердечную недостаточность. В ходе соревнований лошадям свойственно испытывать такие же нагрузки, как и у спортсменов-профессионалов. Скачки проходили в международном конно-спортивном комплексе «Казань». Одна из лошадей упала замертво, как только дошла до финиша.

Волгоградская область

Сотрудники Росгвардии обнаружили уязвимые места на объектах ТЭК на территории Волгоградской области. По данным информационного портала novostivolgograda.ru, проверяющие зафиксировали свыше шести десятков различных нарушений. Вопросы возникли у специалистов к системе физической защиты, а также к функционированию инженерно-технических средств охраны.

Нижегородская область

Одна из рек Нижегородской области изменила свой цвет из-за слива сточных вод, сообщает newsnn.ru. В нее попали сточные воды предприятия, относящегося к объектам федерального экологического надзора. Местные жители пожаловались на массовую гибель рыбы.

Свердловская область

В Екатеринбург прибыли первые суперсовременные трамваи, которым предстоит курсировать до Верхней Пышмы. Как сообщает сайт tagilcity.ru, новый трамвай отличается не только компактностью. Он обладает просторным салоном, широкими дверными проемами, USB-розетками, современным климат-контролем и медиакомплексом. Предполагается, что благодаря новому транспорту время в пути будет составлять около 25 минут.

Фото: S. Meyers/blickwinkel/Global Look Press

Оренбургская область

Косуля устроила гонки с автомобилем в Оренбургской области, сообщает 56orb.ru. Водитель заснял животное, быстро бежавшее по полю, не уступая по скорости машине.

Тюменская область

Жители Тобольска возмущены решением, которое приняли депутаты городской думы. Парламентарии внесли в список претендентов в Книгу почета экс-директора ТГИАМЗ Светлану Сидорову. Корреспонденты nashgorod.ru пишут о том, что в 2012 году суд признал чиновницу виновной в ДТП с гибелью человека. В результате депутаты свое решение пересмотрели, а мэр Руслан Кухарук внес следующее предложение: наличие судимости нужно сделать строгим ограничением для получения такого рода наград.

Омская область

Около 67% жителей Омской области планируют сменить работу до конца текущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного популярным сервисом по поиску работы hh.ru. Специалисты акцентировали внимание на том, что 70% респондентов занимают руководящие должности, а 68% участников анкетирования являются рядовыми сотрудниками. По информации gorod55.ru, примерно 17% омичей признались, что намерены выехать из региона. 7% опрошенных заявили, что к изменениям в работе не готовы.

Карелия

В Карелии руководитель Лахденпохского района Олег Болгов попытался вернуть свое водительское удостоверение через суд. В марте текущего года чиновника лишили права на управление автотранспортом в течение полутора лет за езду в нетрезвом состоянии. По данным корреспондентов karelinform.ru, жалобу Болгова на судебный вердикт о лишении прав отклонили.

Приморье

Приморская прокуратура намерена в судебном порядке добиться изоляции от общества руководителя Партизанского района Льва Хамхоева. Нынешнюю меру пресечения в виде домашнего ареста в ведомстве сочли чересчур мягкой, так как подозреваемый может оказывать давление на свидетелей. Корреспонденты vostokmedia.com пишут, что чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

Башкирия

В Уфе усилен контроль над соблюдением правил парковки. Водителей, оставляющих свои машины на газонах, отныне будут штрафовать при помощи автоматизированной информационной системы (АИС) «Ангел: административная комиссия». Как сообщает информационный портал mkset.ru, закуплены также программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП». Автоматический формирующиеся списки номеров автовладельцев-нарушителей будут пересылаться в ГИБДД.

Хабаровский край

На сельскохозяйственных землях в Хабаровском крае обнаружены восемь стихийных свалок. По информации Россельхознадзора, подавляющее большинство найденных под Виноградовкой свалок состоят из токсичных и неспособных к саморазложению материалов. Они загрязняют почву, грунтовые воды и атмосферу, пишет transsibinfo.com. В районную администрацию направили предостережение.