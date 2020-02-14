Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани открылся первый государственный зооотель, пишет inkazan.ru. Помещение площадью 130 кв. метров рассчитано на 50 домашних питомцев. Животных будут кормить и выгуливать за фиксированную плату.
Кинолог на прогулке с собакой в первой государственной гостинице для животных в Казани Максим Богодвид/РИА Новости
Башкирия
Гендерквир из Уфы Заки Мусин будет одним из претендентов на сердце нового героя «Холостяка» на ТНТ. Как пишет mkset.ru, молодой человек принял участие в кастинге и его лицо уже показали в официальном ролике шоу.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о блогере, который прогулялся по местному ТЦ с девушкой на поводке, пишет newsnn.ru. При этом дама была одета только в нижнее бельё, валенки и маску кошки.
dvad_3/instagram
Удмуртия
Эксперт рассказал журналистам udm-info.ru, для чего РосРАО инициирует общественные слушания по строительству комплекса, утилизирующего опасные отходы в Камбарке. По его словам, федоператор нацелен на коммерческую выгоду, а экология и здоровье людей чиновников волнуют в последнюю очередь.
Ростовская область
В Волгодонске родители первоклассниц обвинили 14-летнего мальчика в совращении детей. По данным rostovgazeta.ru, подросток страдает олигофренией и после окончания следствия его ожидает принудительное лечение.
Приморье
Во Владивостоке школьники избили свою 10-летнюю одноклассницу. Как пишет vostokmedia.com, с заявлением в полицию обратилась бабушка потерпевшей. Сейчас в ведомстве выясняют степень тяжести травм девочки и опрашивают участников конфликта.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Омская область
В Омске суд приговорил двух местных жительниц к условным срокам за организацию незаконного канала миграции. Как сообщает издание gorod55.ru, одна женщина искала потенциальных клиентов, а вторая занималась подделкой документов для оформления рабочей визы на 90 дней. Интересно, что одна из осуждённых оказалась женой главы ООО «Содружество узбекистанцев».
Оренбургская область
В Оренбурге начался суд над экс-заместителем начальника отдела полиции № 6. Как сообщает издание 56orb.ru, его обвиняют во взяточничестве — он обложил «данью» группу гастарбайтеров. За покровительство высокопоставленного полицейского иностранные рабочие заплатили свыше 400 тысяч рублей.
Карелия
Министерство образования Карелии взяло под контроль ситуацию с некорректным поведением директора школы в столице республики. Как сообщает karelinform.ru, в соцсетях появился ролик, где директор школы в Петрозаводске отчитывает ученицу за короткую юбку. На кадрах видно, как при разговоре с восьмиклассницей педагог использует такие слова, как «толстоватые ноги» и «пошло и некрасиво». Начата служебная проверка.
Arkadius Kozera/Global Look Press
Тюменская область
На празднике тюменских силовиков, посвящённом повышению сотрудника СК по Тюменской области Рафика Аглиулина, один из гостей выкрикивал «АУЕ» и «жизнь ворам». Соответствующее видео попало в Сеть. Как сообщает издание nashgorod.ru, журналисты опознали среди гостей мероприятия руководителя структурного подразделения МВД Алексея Ушатова, его заместителя Артура Рузеева и следователя СК по Тюменской области Рафика Аглиулина. В региональном управлении СКР сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка.
Хабаровский край
В Хабаровском крае пострадавшие от наводнения, случившегося осенью 2019 года, так и не получили компенсацию от властей края за утрату построек, урожая и гибели домашних животных. Об этом сообщает transsibinfo.com. В СНТ «Подъёмник» из 555 участков 208 оказались затоплены. Но из-за того, что участки официально не обозначены на карте зон подтопления, компенсацию пострадавшие получить не могут. Тем не менее в январе 2020 года правительство региона подчеркнуло, что на выплаты из казны края выделено 62 миллиона рублей.
Ставропольский край
На Ставрополье мэра Георгиевска Максима Клетина отстранили от должности, пишет newstracker.ru. Ранее краевое управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела в отношении мэра. Его подозревают в использовании подложного документа и угрозах убийством.
пресс-служба администрации Георгиевского городского округа
Челябинская область
В Челябинской области жители обнаружили рекламные объявления от подразделения ГИБДД, приклеенные скотчем на деревья. Согласно данным из объявления, так копейские дорожные полицейские проводят профилактику по акции «Будь трезвым в пути». Чтобы поучаствовать в акции, нужно подписаться на аккаунты ОГИБДД по городу Копейску в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, сообщает kursdela.biz.
ХМАО
На Ямале вдовцу, воспитывающему двоих детей, отказывают в переселении из аварийного жилья, сообщает muksun.fm. Семье с детьми пришлось уехать из Ноябрьска в Тюмень больше двух лет назад, так как дом, в котором они проживали, был признан аварийным, расселён и готовится к сносу. Теперь от местных властей пришло требование выписаться из квартиры в Ноябрьске, однако другого жилья чиновники пока не предоставляют.
Волгоградская область
В больницах и поликлиниках Волгограда не хватает медсестёр, инструкторов ЛФК, массажистов, рентген-лаборантов, фельдшеров и санитаров, сообщает портал novostivolgograda.ru. Больше 2100 предложений работы по медицинскому профилю насчитывается в регионе. Также в области наблюдается и нехватка врачей.
Свердловская область
Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после появления видео, на котором возле больницы в Каменске-Уральском мужчина ползёт по снегу. Как пишет tagilcity.ru, в ходе проверки будут опрошены очевидцы инцидента, сотрудники медучреждения, а также изучены документы по доставлению пациента в больницу и оказанию ему помощи.