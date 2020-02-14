Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани открылся первый государственный зооотель, пишет inkazan.ru . Помещение площадью 130 кв. метров рассчитано на 50 домашних питомцев. Животных будут кормить и выгуливать за фиксированную плату.

Кинолог на прогулке с собакой в первой государственной гостинице для животных в Казани Максим Богодвид/РИА Новости

Башкирия

Гендерквир из Уфы Заки Мусин будет одним из претендентов на сердце нового героя «Холостяка» на ТНТ. Как пишет mkset.ru , молодой человек принял участие в кастинге и его лицо уже показали в официальном ролике шоу.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о блогере, который прогулялся по местному ТЦ с девушкой на поводке, пишет newsnn.ru . При этом дама была одета только в нижнее бельё, валенки и маску кошки.

dvad_3/instagram

Удмуртия

Эксперт рассказал журналистам udm-info.ru , для чего РосРАО инициирует общественные слушания по строительству комплекса, утилизирующего опасные отходы в Камбарке. По его словам, федоператор нацелен на коммерческую выгоду, а экология и здоровье людей чиновников волнуют в последнюю очередь.

Ростовская область

В Волгодонске родители первоклассниц обвинили 14-летнего мальчика в совращении детей. По данным rostovgazeta.ru , подросток страдает олигофренией и после окончания следствия его ожидает принудительное лечение.

Приморье

Во Владивостоке школьники избили свою 10-летнюю одноклассницу. Как пишет vostokmedia.com , с заявлением в полицию обратилась бабушка потерпевшей. Сейчас в ведомстве выясняют степень тяжести травм девочки и опрашивают участников конфликта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Омске суд приговорил двух местных жительниц к условным срокам за организацию незаконного канала миграции. Как сообщает издание gorod55.ru , одна женщина искала потенциальных клиентов, а вторая занималась подделкой документов для оформления рабочей визы на 90 дней. Интересно, что одна из осуждённых оказалась женой главы ООО «Содружество узбекистанцев».

Оренбургская область

В Оренбурге начался суд над экс-заместителем начальника отдела полиции № 6. Как сообщает издание 56orb.ru , его обвиняют во взяточничестве — он обложил «данью» группу гастарбайтеров. За покровительство высокопоставленного полицейского иностранные рабочие заплатили свыше 400 тысяч рублей.

Карелия

Министерство образования Карелии взяло под контроль ситуацию с некорректным поведением директора школы в столице республики. Как сообщает karelinform.ru , в соцсетях появился ролик, где директор школы в Петрозаводске отчитывает ученицу за короткую юбку. На кадрах видно, как при разговоре с восьмиклассницей педагог использует такие слова, как «толстоватые ноги» и «пошло и некрасиво». Начата служебная проверка.

Arkadius Kozera/Global Look Press

Тюменская область

На празднике тюменских силовиков, посвящённом повышению сотрудника СК по Тюменской области Рафика Аглиулина, один из гостей выкрикивал «АУЕ» и «жизнь ворам». Соответствующее видео попало в Сеть. Как сообщает издание nashgorod.ru , журналисты опознали среди гостей мероприятия руководителя структурного подразделения МВД Алексея Ушатова, его заместителя Артура Рузеева и следователя СК по Тюменской области Рафика Аглиулина. В региональном управлении СКР сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка.

Хабаровский край

В Хабаровском крае пострадавшие от наводнения, случившегося осенью 2019 года, так и не получили компенсацию от властей края за утрату построек, урожая и гибели домашних животных. Об этом сообщает transsibinfo.com . В СНТ «Подъёмник» из 555 участков 208 оказались затоплены. Но из-за того, что участки официально не обозначены на карте зон подтопления, компенсацию пострадавшие получить не могут. Тем не менее в январе 2020 года правительство региона подчеркнуло, что на выплаты из казны края выделено 62 миллиона рублей.

Ставропольский край

На Ставрополье мэра Георгиевска Максима Клетина отстранили от должности, пишет newstracker.ru . Ранее краевое управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела в отношении мэра. Его подозревают в использовании подложного документа и угрозах убийством.

пресс-служба администрации Георгиевского городского округа

Челябинская область

В Челябинской области жители обнаружили рекламные объявления от подразделения ГИБДД, приклеенные скотчем на деревья. Согласно данным из объявления, так копейские дорожные полицейские проводят профилактику по акции «Будь трезвым в пути». Чтобы поучаствовать в акции, нужно подписаться на аккаунты ОГИБДД по городу Копейску в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, сообщает kursdela.biz .

ХМАО

На Ямале вдовцу, воспитывающему двоих детей, отказывают в переселении из аварийного жилья, сообщает muksun.fm . Семье с детьми пришлось уехать из Ноябрьска в Тюмень больше двух лет назад, так как дом, в котором они проживали, был признан аварийным, расселён и готовится к сносу. Теперь от местных властей пришло требование выписаться из квартиры в Ноябрьске, однако другого жилья чиновники пока не предоставляют.

Волгоградская область

В больницах и поликлиниках Волгограда не хватает медсестёр, инструкторов ЛФК, массажистов, рентген-лаборантов, фельдшеров и санитаров, сообщает портал novostivolgograda.ru . Больше 2100 предложений работы по медицинскому профилю насчитывается в регионе. Также в области наблюдается и нехватка врачей.

Свердловская область