Новости регионов: в казанский зоопарк в сопровождении ГИБДД доставили слона

Фото: t.me/kzn_official

В казанский зоопарк в сопровождении ГИБДД доставили слона. Животное приехало накануне из Московского зоопарка. Переезд готовился в течение полутора лет. Между тем из нижегородского зоопарка на волю выпустят четырех совят. 12 сентября птиц перевезут в место, которое благоприятно для их обитания.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Аграрии на Ставрополье заявили о росте цен на топливо на 45%. В Ставропольском крае с начала лета резко выросла стоимость дизельного топлива, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска требуют сохранить исторические дома в центре города. Ижевский историк Игорь Кобзев опубликовал петицию с требованием во что бы то ни стало сохранить два исторических здания на улице Красной в удмуртской столице. Обращение, адресованное главе региона Александру Бречалову, уже поддержали десятки местных жителей, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков, пишет rostovgazeta.ru. Большая часть случаев была зарегистрирована на территории Гуково, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Новошахтинска, а также Миллеровского, Багаевского, Сальского, Цимлянского и Родионово-Несветайского районов. Средний возраст пострадавших дончан составил 36 лет.

Фото: shutterstock.com

Республика Татарстан

В казанский зоопарк в сопровождении ГИБДД доставили слона. Животное приехало накануне из Московского зоопарка. Переезд готовился в течение полутора лет — время потратили на знакомство со слоном и создание комфортного транспортного контейнера, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области задержали автомеханика за угон автомобиля своего клиента. Угнанную машину обнаружили в нескольких километрах от сервиса — разбитую и в неисправном техническом состоянии. Правоохранителям удалось оперативно установить личность виновного. Выяснилось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения работник сервиса сел за руль автомобиля клиента и вылетел с проезжей части в кювет, пишут novosti volgograda.ru.

Нижегородская область

Четырех совят выпустят на волю из нижегородского зоопарка «Лимпопо». 12 сентября птиц доставят в место, которое благоприятно для их обитания, пишет newsnn.ru. К выпуску на волю пернатых уже подготовили. Сотрудники зоопарка помогли им адаптироваться к новым условиям — поместили в большой вольер, где совы могли научиться самостоятельно охотиться.

Свердловская область

В Екатеринбурге пожилого мужчину сбил трамвай, пишет tagilcity.ru. Мужчину увезли на скорой. По словам очевидцев, он шел с палочкой. В пресс-службе городского отдела ГИБДД сказали, что пенсионер получил черепно-мозговую травму.

Оренбургская область

Оренбургского чиновника, избившего свою 19-летнюю жену в первую брачную ночь, уволили с работы. Как рассказала 56orb.ru сестра пострадавшей, за месяц до торжества мужчина ударил свою невесту в лицо, в день свадьбы он ее пинал и душил, но девушка смогла убежать.

Тюменская область

Тобольского экс-депутата не накажут за мошенничество на 1,5 млн рублей. Бывший единоросс и экс-депутат местной гордумы Олег Подковыров избежал наказания. Ранее тюменский суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы за мошенничество. Областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, пишет nashgorod.ru.

Омская область

Жителя Омска лишили прав на управление автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет gorod55.ru, также у него конфисковали машину. Помимо этого, фигуранту предстоит пройти обязательные работы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Карелии нашли пропавшую накануне 11-летнюю школьницу. Как пишет karelinform.ru, она исчезла 5 сентября в городе Питкяранте. Спустя сутки девочку удалось найти. В паблике поискового отряда сообщили, что она жива и ей ничего не угрожает. Подробности внезапного исчезновения школьницы не раскрываются.

Приморский край

В Приморском крае около крупного села на дорогу вышел тигр. Как пишет vostokmedia.com, его заметили проезжающие мимо автомобилисты. Животное не проявляло агрессии. Очевидцы сняли тигра на камеру и выложили ролик в Сеть.

Башкирия

В Уфе заведующая детским садом заработала один миллион рублей на фиктивном трудоустройстве, пишет mkset.ru. В суде установлено, что мошенническую деятельность женщина вела в течение четырех лет — с 2018 по 2022 год. Полученные деньги подсудимая потратила. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Хабаровский край

В Хабаровском крае резко сократилась площадь лесных пожаров. Только один очаг пожара остается на территории региона с площадью в 35 гектаров, пишет transsibinfo.com. Максимальная площадь пожаров в Хабаровском крае была достигнута 29 июля и составляла 335 334 гектара. Причиной возникновения пожаров стали сухая и грозовая погода.