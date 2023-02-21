Новости регионов: в Хабаровске нашли свалку со шкурами животных

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Мусорная свалка

В Свердловской области местная жительница приютила в своей квартире 37 кошек. Соседи стали часто жаловаться на увлечение 76-летней женщины из-за неприятного запаха из квартиры. В итоге они решили обратиться за помощью к зоозащитникам, так как пенсионерка не смогла обеспечивать животным должный уход.

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Ставропольский край

В Ставропольском крае провели социологический опрос об искусственном интеллекте. Согласно результатам, 51% жителей считают, что ИИ может поставить диагноз и назначить лечение. 49% отмечают, что компьютеру можно доверить эту работу только частично, и только 2% полностью доверяют ИИ, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

После капремонта в Ижевске открылась школа № 88В. Она была закрыта в прошлом сентябре после того, как ее выпускник Артем Казанцев застрелил 18 и ранил 23 человека, сообщает udm-info.ru. Теперь учебное заведение оснащено новой пропускной системой и сигнализацией.

Ростовская область

В Ростовской области изучают вопрос по передаче сельхозпроизводителям в аренду лесополос с целью их сохранения, пишет rostovgazeta.ru. Более 30 лет за это отвечали федеральные власти, однако порядок ухода за ними не был нормативно урегулирован. В итоге территории заросли сорняками, а часть растений погибла.

Республика Татарстан

В прошлом году Татарстан принял более 192 тысяч трудовых мигрантов. В связи с этим республика стала одним из самых привлекательных российских регионов, сообщает inkazan.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Волгоградская область

Жительницы Волгограда готовы потратить на подарки к Дню защитника Отечества около 2700 рублей, сообщают novosti volgograda.ru. В прошлом году эта цифра была на 200 рублей меньше. При этом многие женщины отказываются от покупки подарков к 23 Февраля.

Нижегородская область

Нижний Новгород ждет большая масленичная программа. Как пишет newsnn.ru, массовые гулянья будут проходить на протяжении всей недели. Основные мероприятия состоятся на Ярмарочной площади 26 февраля.

Свердловская область

В Свердловской области жительница поселила в своей квартире 37 кошек, информирует tagilcity.ru. О своем увлечении 76-летняя женщина не рассказывала даже родственникам. После многочисленных жалоб соседи обратились к зоозащитникам с просьбой помочь решить вопрос.

Оренбургская область

В Оренбуржье с дороги вылетел школьный автобус, перевозивший 20 детей. Как пишет 56orb.ru, водитель транспортного средства не справился с управлением на заснеженной дороге. Никто из пассажиров не пострадал.

Тюменская область

В Тюмени произошло убийство в многодетной семье. Как сообщает nashgorod.ru, погибли пожилая женщина и мужчина 1987 года рождения. Подозреваемым по делу проходит бывший супруг дочери убитой. Мужчина находится под административным надзором до 12 декабря 2030 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Было установлено, что в Омске в воздухе содержится два опасных вещества — сероводород и диоксид азота, пишет gorod55.ru. Из-за этого появился запах химии, тухлых яиц и канализации на улицах города. Также местные жители стали часто жаловаться на головную боль и тошноту.

Карелия

В Петрозаводске канализация стекает в реку Лососинка. Как пишет karelinform.ru, информация о том, что вблизи железнодорожных путей рядом с аллеей «Зеленая тропа» в парке «Древлянская Роща» из канализационной трубы вода попадает в реку, поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу.



Приморский край



В Приморье подтвержден первый случай заражения чумой свиней, пишет vostokmedia.com. Как отмечается, очаг распространения африканской чумы выявлен в дикой природе на территории Хасанского района сотрудниками Россельхознадзора.

Башкирия

В Башкирии посчитали, что блины на Масленицу обойдутся жителям республики в 171 рубль. Специалисты отмечают, что за прошедшие три года блины в Башкирии подорожали почти на 50 рублей, пишет mkset.ru. Так, в 2022 году стоимость компонентов для приготовления блинов (молоко, яйца, мука, масло растительное и сливочное, сахар и соль) составляла — 153 рубля, в 2021 — 131 рубль, в 2020 — 119 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приготовление блинов во время празднования Масленицы

Хабаровский край

В Хабаровске на территории одного из питомников местные жители нашли свалку шкур животных. Как сообщает transsibinfo.com, о подобных находках местные активисты не раз сообщали властям, но решать этот вопрос чиновники не стали.