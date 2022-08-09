Новости регионов: путешественник из Уфы умер в Сочи от удара молнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

47-летний путешественник из Уфы погиб в Сочи из-за удара молнии. ЧП произошло в горах Красной поляны на высоте свыше двух тысяч метров. Предупреждение о том, что надвигается гроза, было сделано по громкой связи. Однако, некоторые туристы решили спуститься вниз пешком, чтобы не стоять в большой очереди на канатной дороге. По словам очевидцев, сначала пошел дождь, а потом резко ударила молния.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Потребителям Удмуртии выплатили компенсации на уровне миллиона рублей за нарушение прав. Как сообщает udm-info.ru, с начала текущего года в региональный Роспотребнадзор поступило 1 697 заявлений с просьбами защитить права потребителей. В суд подали в итоге 23 иска, и 11 из них были удовлетворены. Истцы получили суммарно 995,5 тысячи рублей.

Ставрополье

Массовую драку в Ставропольском крае разняли девушки. По информации корреспондентов newstracker.ru, ссора возникла на автопарковке недалеко от ДК Химиков в Невинномысске. Местный житель сделал замечание приезжим из Карачаево-Черкесии. Очевидцами конфликта были несколько человек.

Ростовская область

Недалеко от Ростова-на-Дону обнаружено место крушения бомбардировщика из Германии. По данным rostovgazeta.ru, отряд "Витязь" нашел его под Батайском. Специалисты установили, что это обломки немецкого военного самолета «Хейнкель Хе-111» времен Второй мировой войны.

Фото: Scherl/Global Look Press «Хейнкель Хе-111»

Республика Татарстан

Житель Татарстана утонул в реке Вятка. Как сообщает inkazan.ru, мужчина был пьян. Спасатели искали тело полтора часа. Погибшему было 34 года.

Волгоградская область

Уровень рождаемости в Волгоградской области сократился с начала текущего года на семь процентов. Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru, за первые шесть месяцев 2022-го в регионе родились 8,5 тысячи детей. За аналогичный период минувшего года этот показатель составил 9,2 тысячи. Смертность снизилась при этом на 10 процентов.

Нижегородская область

Женщина с ребенком, пропавшие в Ворсме, были найдены через четыре дня. По информации newsnn.ru, 3 августа они вышли из дома, и с того момента связи с ними у родственников не было. Члены поисково-спасательного отряда обнаружили пропавших живыми. Однако, информации о том, где они были, пока нет.

Свердловская область

Над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге пролетел дымящийся военный самолет. Как сообщают корреспонденты tagilcity.ru, очевидцы сняли инцидент на камеру. Сотрудники воздушной гавани утверждают, что никаких ЧП не зафиксировали.

Оренбургская область

Туристы, отдыхающие на соленых озерах Соль-Илецка, массово жалуются на ледяной душ и мусор, пишет 56orb.ru. Граждане заявили, что не могут смыть с себя соль после купания, а также на то, что контейнеры заполнены мусором.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменские правоохранители задержали эксгибициониста, гулявшего в парке на КПД, сообщает nashgorod.ru. Информация об этом появилась в соцсетях: местные жители пожаловались силовикам на неадекватное поведение гражданина пенсионного возраста.

Омская область

Сотрудники омского Министерства природы объяснили причину появления в городе дымки с едким запахом. По информации корреспондентов gorod55.ru, все дело в лесных пожарах на территориях других субъектов. Руководителей предприятий обязали сократить нагрузку на воздух на 5-30 процентов в период 8 и 9 августа. Специалисты заявили, что в этот период неприятный химический запах может усилиться, поскольку все выбросы будут оседать на город.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Карелия столкнулась с нашествием слизней. По данным karelinform.ru, эти моллюски обитали ранее на юге и в центре Российской Федерации. По словам экспертов, испанский слизень не несет совершенно никакой опасности людям.

Приморье

Один из дальнобойщиков подверг критике состояние участка автотрассы «Уссури» недалеко от Дальнереченска, сообщает vostokmedia.com. Водитель посетовал на то, что езда по данному участку не представляется возможной. Мужчина утверждает, что проехал через всю Россию и худших дорог не видел.

Башкирия

47-летний путешественник из Уфы погиб в Сочи из-за удара молнии. По данным mkset.ru, ЧП произошло в горах Красной поляны на высоте свыше двух тысяч метров. Предупреждение о том, что надвигается гроза, было сделано по громкой связи. Однако, некоторые туристы решили спуститься вниз пешком, чтобы не стоять в большой очереди на канатной дороге. По словам очевидцев, сначала пошел дождь, а потом резко ударила молния.

Хабаровский край

Правительство Хабаровска отказалось от кондукторов в троллейбусах. Как сообщает transsibinfo.com, власть аргументировала свое решение необходимостью оптимизировать расходы. Следует отметить, что к такой мере городская администрация прибегает уже два года, однако, электротранспорта она коснулась впервые.