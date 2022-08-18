Новости регионов: патрули будут отслеживать НЛО в Татарстане

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Общественные патрули будут отслеживать НЛО в Татарстане. Данное решение приняли в связи с публикацией в соцсетях видеороликов с неопознанным объектом, замеченным над Нижнекамском. Участники движения «Космопоиск» определяют причины возникновения НЛО. Возможно, это кем-то управляемый дрон.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Названы вероятные причины постоянного зловония в Ставропольском крае. Как сообщает newstracker.ru, факторами данного явления могут быть - смог, грязные мусорные баки и скотомогильники.

Удмуртия

В Удмуртии предотвращена гибель краснокнижных птиц. Как сообщает udm-info.ru, в Увинском районе линия электропередач проходит через ООПТ государственного природного комплексного заказника «Областновский». Из-за того, что она не была оборудована птицезащитными устройствами, возникла угроза для пернатых. После проведения проверки прокуратурой устройства установили.

Ростовская область

В результате пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области уничтожен 331 гектар территории. По информации rostovgazeta.ru, процесс тушения огня был сложным из-за жары и порывистого ветра. Для устранения пожара использовано 122 единицы техники и свыше 500 человек. С воздуха произведено 79 сбросов воды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

В районе Волгоградской области ожидается шторм, который продлится три дня. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, синоптики объявили выпадение обильных осадков. По прогнозам также возможен сильный ветер, достигающий 20-25 метров в секунду. Ранее в регионе царила жара +40 градусов.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде зафиксирована концентрация вредных веществ. По информации newsnn.ru, превышение нормы замечено на шести улицах города. Исследование проведено сервисом, осуществляющим замеры химического состава воздуха.

Свердловская область

В Каменске-Уральском замечен Чумной доктор. Как передает tagilcity.ru, в одном из дворов местные жители увидели юношу в характерном костюме. Его сняли на камеру и поделились странным видео в интернет сети. Пользователи в комментариях выразили свою оценку косплея. Некоторые пригласили доктора в гости.

Оренбургская область

Умные остановки в Оренбурге покрылись грязью и завешаны рекламой. Как передает 56orb.ru, их монтировали всего три года назад. В настоящее время не работают звуковой информатор и табло со сведениями о расписании движения автобусов.

Тюменская область

В Тюмени родители первоклашек выразили возмущение требованием единой формы для учеников. Как сообщает nashgorod.ru, в школе областной столицы первоклассников обязали иметь «единую форму» от конкретного производителя. Родители не желают приобретать одежду только у определенных фирм.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Омская область

Житель Омска украл собаку из хаски-парка. Как передает gorod55.ru, на территорию парка нарушитель проник тайком — он преодолел ограду и совершил взлом замка. Затем он открыл вольер с собаками, выпустил их, а одну унес.

Карелия

Имущество экс-главы Карелии Андрея Нелидова распродается судебными приставами в Петрозаводске. Как сообщает karelinform.ru, на торги выставлены четыре экземпляра наручных часов марок ROGER DUBUIS, ROLEX, BREGUET и GRAHAM. Стоимость самых недорогих из них составляет свыше 540 тыс рублей. Цена наиболее дорогих — около двух миллионов.

Приморский край

В воде приморских пляжей специалисты зафиксировали превышение содержания микробов. Как сообщает vostokmedia.com, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку 308 проб воды из посещаемых туристических мест Приморья. Отклонение от нормы по микробиологических показателям обнаружено в акваториях Владивостока, Артёма и Хасанского района.

Башкирия

Жителю Белорецка в Башкортостане могут присудить 7 лет лишения свободы за контрабанду лесоматериалов хвойных пород на сумму 10,5 млн рублей. Как передает mkset.ru, мужчина приобретал нелегальным способом древесину, после чего распиливал ее на собственной лесопилке и перепродавал в Узбекистан. Нарушитель вносил в систему учета неправильные сведения. Благодаря этому он смог вывести из России 1,8 тысячи кубометров лесоматериалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Школе в поселении Ванино прокуратурой Хабаровского края вынесено наказание за то, что в учебное учреждение не приняли ребенка в первый класс.Об этом сообщает transsibinfo.com. Руководство школы привлечено к административной ответственности, также за нарушение прав ребенка назначен штраф. После вмешательства прокуратуры девочку зачислили в первый класс данной школы.

ХМАО

Полицейские уговорили юношу не прыгать с крыши в Югре. Как передает muksun.fm, инцидент произошел в городе Радужном. Полицейским поступил звонок о том, что молодой человек намерен прыгнуть с крыши 9-этажного дома. В течение полутора часов правоохранители вели с парнем доверительную беседу. В итоге, молодой человек принял решение отказаться сводить счеты с жизнью.

Белгородская область

В Белгородской области наследникам умерших пенсионеров выплачено 45 миллионов рублей. Как передает bel.ru, ПФР перечислил данную сумму жителям региона в течение семи месяцев. В целом, за этот период в Белгородской области за подобной выплатой обратилось свыше тысячи правопреемников.