Новости регионов: опасный преступник сбежал из тюрьмы в Приморье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Арзамасе местный житель бросил учебную гранату в автомобиль. Мужчина заподозрил свою жену в неверности и решил отомстить предполагаемому любовнику. Граната не представляла опасности и только разбила стекло автомобиля. По данному факту организована проверка.

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Ставропольский край

В Ставропольском крае пять человек пострадали от взрыва, пишет newstracker.ru. Причиной стал конфликт в одном из кафе города Изобильный. В ходе стычки один из участников применил взрывное устройство. По факту происшествия проводится следственная проверка. Личности участников конфликта установлены.

Удмуртия

В Можгинском районе вынесен приговор мужчине, который пытался зарубить односельчанина, пишет udm-info.ru. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина зашел во двор дома одного из сельчан и начал замахиваться топором, угрожая убийством и требуя спиртные напитки.

Фото: shutterstock.com

Ростовская область

В Ростовской области майор полиции задержан за незаконный сбыт наркотиков, пишет rostovgazeta.ru. У подозреваемого при себе обнаружили один килограмм запрещенных веществ. Полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Республика Татарстан

В Татарстане Следственный комитет расследует уголовное дело по факту падения наледи на школьника в Бугульме, пишет inkazan.ru. Лед упал на голову 11-летнего мальчика с крыши одного из зданий. Пострадавший был госпитализирован с подозрением на травму позвоночника

Волгоградская область

Волгоградец в приступе гнева убил человека. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, 39-летний мужчина был до смерти избит 40-летним хозяином одной из комнат общежития, которую он сдавал другу погибшего. Увидев, что комната находится в антисанитарном состоянии, мужчина стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего товарища.

Нижегородская область

В Арзамасе местный житель бросил гранату в проезжающий автомобиль. Как пишет newsnn.ru, мотивом поступка стала ревность. Мужчина хотел отомстить своей супруге и ее вероятному любовнику. Граната не сдетонировала, а только разбила стекло. Внутри автомобиля супруги злоумышленника не было. Как установили полицейские, граната была учебной и опасности не представляла. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Свердловская область

В Свердловской области осужден производитель контрафактного сливочного масла, пишет tagilcity.ru. Вместо молочного сырья в продукт добавлялось растительное. Жирнокислотный состав продукта не имел никакого отношения к молочному жиру коровьего молока.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru архивное фото

Оренбургская область

В Оренбурге местные жители заметили на улицах города кобеля породы алабай внушительных размеров. Собака прибилась к стае своих бездомных сородичей в период собачьей «свадьбы». По информации 56orb.ru, всего свора насчитывает 12 особей.

Тюменская область

Тюменцы потратили в январе 2023 года в ресторанах и кафе более 2,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным показателем 2022 года прирост составил 0,4%, передает nashgorod.ru.

Омская область

В Омской области во время семейной ссоры сын убил своего отца. 58-летний мужчина умер на следующий день от полученных побоев, сообщает gorod55.ru.

Карелия

Карельский студент задержан по подозрению к госизмене. Молодой человек пытался склонять других к переходу на сторону ВСУ. При этом он призывал к выходу Карелии из состава России, сообщает karelinform.ru.

Приморский край

В Приморском крае из тюрьмы сбежал опасный преступник. Как сообщает vostokmedia.com, силовики просят граждан помочь в его розыске. Ориентировки с приметами беглеца уже направлены всем наружным нарядам полиции. Мужчина был одет в черную замшевую куртку с капюшоном, черные брюки и черную шапку. На ногах — черные ботинки. На теле — множество татуировок.

Башкирия

В Башкирии в аварию попал автобус с 46 школьниками. Как сообщает mkset.ru, ДТП произошло рано утром 9 марта на 10-м км автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка. Автобус столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia. Водитель автобуса получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Всего в автобусе в момент столкновения находилось 49 пассажиров, которые направлялись из Уфы в «Павловский парк» на экскурсию. Среди них никто не пострадал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровске из-за возгорания в коттедже был эвакуирован близлежащий детский сад, пишет transsibinfo.com. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного утром 9 марта. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, пожар начался в трехэтажном доме по улице Федеративной. В 11:16 открытое горение удалось потушить. Сведений о пострадавших не поступало.