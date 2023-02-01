Во Владивостоке арбитражный суд отказал администрации по претензии к подрядчику, выполнявшему работы на Некрасовском путепроводе. Было установлено, что дефекты дорожного полотна появились из-за погодных условий и чрезмерной нагрузки, а не из-за некачественно проведенного ремонта.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставрополье 42% мужчин не против уйти в декрет, сообщает newstracker.ru. В прошлом году в каждой шестой компании сотрудники мужского пола оформляли отпуск по уходу за ребенком. Треть жителей региона (32%) категорически не хотят уходить в декрет вместо жен, а еще 26% опрошенных исключают такую возможность.
Удмуртия
В Удмуртии на 10% подешевел единый билет на поезд и автобус, пишет udm-info.ru. С 1 февраля цена проездного «поезд + автобус» с железнодорожного вокзала Ижевска составляет в Глазов 530 рублей, в Воткинск — 350 рублей и в Уву — 400 рублей.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону хотят обозначать коммунальные работы в навигаторах. Как сообщает rostovgazeta.ru, если водитель увидит на карте отметку, он сможет заблаговременно перестроить свой маршрут, чтобы не стоять в пробке.
Республика Татарстан
Пожар произошел в кафе в центре Казани. Как пишет inkazan.ru, возгорание началось из-за готовящегося шашлыка. В результате пожара пострадали вытяжка и кухня, а также оказалась задымлена примыкающая к кафе гостиница.
Волгоградская область
В Волгограде на нескольких улицах ограничат автомобильное движение в связи с мероприятиями к 80-летию Сталинградской битвы, пишет novosti volgograda.ru. До 12:00 2 февраля администрация города перекроет площадь Павших Борцов, Аллею Героев, а также участки на улицах Мира, Ленина, Гоголя и Володарского.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде нашли пропавшего школьника. Как пишет newsnn.ru, 10-летний ребенок не вернулся домой 31 января. К поискам мальчика были привлечены родственники, полицейские и добровольцы.
Свердловская область
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования по факту избиения медработницы в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает tagilcity.ru. Женщину-врача избил мужчина, жене которого отказали в приеме из-за отсутствия гражданства.
Оренбургская область
По сведениям 56orb.ru, жители Оренбургской области начали массово продавать раритеты советского времени. Так, на сайте бесплатных объявлений оренбуржцы начали публиковать предложения о продаже игрушек, открыток, денег и украшений из СССР за немалую стоимость.
Тюменская область
Прокурор запросил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы для сбившего насмерть двух рабочих сотрудника СК из Тюмени. Как пишет nashgorod.ru, подсудимый раскаялся в содеянном и рассказал, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Омская область
В омском областном правительстве прошли кадровые изменения. В БУ «Омскоблстройзаказчик» и областную энергетическую комиссию были назначены новые руководители, сообщает gorod55.ru.
Карелия
Жителей Карелии призвали вакцинироваться от кори. Как сообщает karelinform.ru, случаи заражения регистрируются в России и во всем мире. Высок риск эпидемии и в Карелии, о чем предупредил министр здравоохранения по региону в соцсетях.
Приморский край
Арбитражный суд не поддержал требования администрации Владивостока в отношении подрядчика, выполнявшего ремонтные работы на Некрасовском путепроводе, vostokmedia.com. Было установлено, что состояние дороги неудовлетворительное из-за погодных условий и чрезмерной нагрузки автотранспортом.
Башкирия
На участках дорог Башкортостана, где часто происходят аварии, планируют поставить световые панели, похожие на огни экипажей ДПС. В Центре организации дорожного движения по региону рассказали, что такие приборы появятся у остановок и нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает mkset.ru. На данный момент в республике уже установили 28 «мигалок».
Хабаровский край
Дрессировкой беспризорных собак в Улан-Удэ начнут заниматься студенты-кинологи. При поддержке отдела по благоустройству комитета городского хозяйства на территории приюта «Ананда» построят специальную площадку для тренировки животных, сообщает transsibinfo.com. Инициаторы рассчитывают таким образом найти новых хозяев собакам.