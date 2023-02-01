Новости регионов: в Улан-Удэ начнут дрессировать бездомных собак

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Во Владивостоке арбитражный суд отказал администрации по претензии к подрядчику, выполнявшему работы на Некрасовском путепроводе. Было установлено, что дефекты дорожного полотна появились из-за погодных условий и чрезмерной нагрузки, а не из-за некачественно проведенного ремонта.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье 42% мужчин не против уйти в декрет, сообщает newstracker.ru. В прошлом году в каждой шестой компании сотрудники мужского пола оформляли отпуск по уходу за ребенком. Треть жителей региона (32%) категорически не хотят уходить в декрет вместо жен, а еще 26% опрошенных исключают такую возможность.

Удмуртия

В Удмуртии на 10% подешевел единый билет на поезд и автобус, пишет udm-info.ru. С 1 февраля цена проездного «поезд + автобус» с железнодорожного вокзала Ижевска составляет в Глазов 530 рублей, в Воткинск — 350 рублей и в Уву — 400 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону хотят обозначать коммунальные работы в навигаторах. Как сообщает rostovgazeta.ru, если водитель увидит на карте отметку, он сможет заблаговременно перестроить свой маршрут, чтобы не стоять в пробке.

Республика Татарстан

Пожар произошел в кафе в центре Казани. Как пишет inkazan.ru, возгорание началось из-за готовящегося шашлыка. В результате пожара пострадали вытяжка и кухня, а также оказалась задымлена примыкающая к кафе гостиница.

Волгоградская область

В Волгограде на нескольких улицах ограничат автомобильное движение в связи с мероприятиями к 80-летию Сталинградской битвы, пишет novosti volgograda.ru. До 12:00 2 февраля администрация города перекроет площадь Павших Борцов, Аллею Героев, а также участки на улицах Мира, Ленина, Гоголя и Володарского.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего школьника. Как пишет newsnn.ru, 10-летний ребенок не вернулся домой 31 января. К поискам мальчика были привлечены родственники, полицейские и добровольцы.

Свердловская область

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования по факту избиения медработницы в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает tagilcity.ru. Женщину-врача избил мужчина, жене которого отказали в приеме из-за отсутствия гражданства.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, жители Оренбургской области начали массово продавать раритеты советского времени. Так, на сайте бесплатных объявлений оренбуржцы начали публиковать предложения о продаже игрушек, открыток, денег и украшений из СССР за немалую стоимость.

Тюменская область

Прокурор запросил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы для сбившего насмерть двух рабочих сотрудника СК из Тюмени. Как пишет nashgorod.ru, подсудимый раскаялся в содеянном и рассказал, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.



Омская область

В омском областном правительстве прошли кадровые изменения. В БУ «Омскоблстройзаказчик» и областную энергетическую комиссию были назначены новые руководители, сообщает gorod55.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Жителей Карелии призвали вакцинироваться от кори. Как сообщает karelinform.ru, случаи заражения регистрируются в России и во всем мире. Высок риск эпидемии и в Карелии, о чем предупредил министр здравоохранения по региону в соцсетях.

Приморский край

Арбитражный суд не поддержал требования администрации Владивостока в отношении подрядчика, выполнявшего ремонтные работы на Некрасовском путепроводе, vostokmedia.com. Было установлено, что состояние дороги неудовлетворительное из-за погодных условий и чрезмерной нагрузки автотранспортом.

Башкирия

На участках дорог Башкортостана, где часто происходят аварии, планируют поставить световые панели, похожие на огни экипажей ДПС. В Центре организации дорожного движения по региону рассказали, что такие приборы появятся у остановок и нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает mkset.ru. На данный момент в республике уже установили 28 «мигалок».

Хабаровский край

Дрессировкой беспризорных собак в Улан-Удэ начнут заниматься студенты-кинологи. При поддержке отдела по благоустройству комитета городского хозяйства на территории приюта «Ананда» построят специальную площадку для тренировки животных, сообщает transsibinfo.com. Инициаторы рассчитывают таким образом найти новых хозяев собакам.