Новости регионов: блогер из Орска устроила фотосессию с гробом Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер из Орска устроила фотосессию в траурном зале во время прощания с певцом Юрием Шатуновым. Она попыталась снять на видео гроб с кумиром с разных ракурсов. Сотрудники ритуальной фирмы подошли к фанатке и попросили ее покинуть зал.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе Промышленным судом экс-зампред правительства Золотарев приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщает newstracker.ru. Его обвиняли в получении взяток за покровительство, а также в организации преступной схемы по отмыванию денег через откаты на госконтрактах, а также в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями со стороны подчиненных сотрудников.

Удмуртия

В Удмуртии ни один водоем не готов к купальному сезону. До 10 июня все муниципальные образования Удмуртии должны были заняться благоустройством пляжей, но сделали это не в полном объеме, сообщает udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области фельдшер скорой помощи зарезал во время ссоры любовницу, а затем попытался спровоцировать смертельное ДТП. Происшествие случилось 25 июня, когда 42-летний фигурант поссорился с женщиной и схватив нож нанес ей более 10 ударов, от которых потерпевшая скончалась, а нападавший скрылся, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане 929 водителей электросамокатов оштрафовали с начала года за нарушения правил езды. При этом в 79% транспортных средств были арендованы, сообщает inkazan.ru. Всего с начала года в республике зарегистрировали девять ДТП с участием такого транспорта — в них девять человек получили ранения.

Волгоградская область

В Волгограде оперативники задержали работника салона сотовой связи за продажу данных абонентов, сообщает издание novostivolgograda.ru. В настоящее время следователи выясняют, являлся ли этот случай единичным, либо молодой человек и ранее продавал персональные данные абонентов.

Нижегородская область

Вторая пара за неделю начала предаваться страсти на детской площадке в Нижнем Новгороде, пишет newsnn.ru. По словам очевидцев, они заметили пару, расположившуюся прямо на земле. До этого на этом же месте местные жители засняли двух других неизвестных молодых людей.

Свердловская область

В Свердловской области поле засеяли технической коноплей. Как пишет tagilcity.ru, 15 гектаров этого растения высадили для создания растительного масла. Отмечается, что наркотика в поле не более, чем в плитке шоколада.

Фото: IMAGO/Kay-Helge Hercher/Global Look Press

Оренбургская область

Блогер из Орска устроила фотосессию в траурном зале во время прощания с певцом Юрием Шатуновым, пишет 56orb.ru. Она попыталась снять на видео гроб с кумиром с разных ракурсов. Сотрудники ритуальной фирмы подошли к фанатке и попросили ее покинуть зал.

Тюменская область

В Тюмени неизвестная женщина дала электронную сигарету ребёнку в коляске. Видео инцидента распространили в Сети очевидцы, его посмотрели более 40 тысяч тюменцев, пишет nashgorod.ru. Полиция начала проверку по видео, сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Омская область

Колосовский детский дом в Омской области погряз в горах мусора. В прокуратуре выяснили, что регоператор вывозил отходы гораздо реже, чем требуется по законодательству, сообщает gorod55.ru. Так, вывозить ТКО в зимнее время необходимо не реже одного раза в трое суток, а в теплое время — не менее одного раза в сутки. В результате суд удовлетворил требования надзорного ведомства об изменении условий договора по вывозу ТКО.

Карелия

В Карелии глава регионального Минздрава Михаил Охлопков пояснил, что самым опасным продуктом является сахар, который содержится в привычных продуктах, а потребители не подозревают об этом, пишет karelinform.ru. Так, за последние 10 лет заболеваемость сахарным диабетом в республике выросла в 2,7 раза и составила 29,8 тыс. человек. Поэтому необходимо читать состав перед покупкой. Кроме самого сахара, необходимо обращать внимание на: декстрозу, левузозу, мелассу, тростниковый сахар, сироп агавы, кокосовый нектар или сироп из фиников и прочие виды сахара.

Приморский край

Запущенная в центре Санкт-Петербурга петарда пробила грудь российской туристке. Как пишет vostokmedia.com, петарда пролетела около 30 метров и попала в туристку из Подмосковья. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, от взрыва петарды пострадали несколько автомобилей. Злоумышленник, житель Волгоградской области, задержан правоохранителями.

Фото: shutterstock.com

Башкирия

За 2021 год в Башкирии были осуждены 13 госслужащих. Органами прокуратуры переданы в суд 12 уголовных дел, 9 из которых были заведены по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и еще 3 дела — «Превышение должностных полномочий», сообщает mkset.ru. Также в прошлом году в Башкирии прокуроры зарегистрировали 618 нарушений требований законодательства о противодействии коррупции в районных администрациях.

Хабаровский край

В Хабаровске у двух местных жителей сотрудники ФСБ обнаружили более 80 кг черной икры. По данным следователей, двое жителей краевой столицы незаконно выловили осетра в амурском лимане, сообщает transsibinfo.com. Ущерб от действий браконьеров предварительно оценивается в 18 млн рублей. На мужчин завели уголовное дело.