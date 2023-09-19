Новости регионов: бездомные собаки напугали жителей Уфы

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Жителей Уфы напугала стая бездомных собак — горожане опасаются выходить на улицы. Голодные животные уже уничтожили всех кошек на территории СНТ «Земляника», местные боятся, что собаки могут начать нападать на людей. Они отправляют жалобы главе республики Радию Хабирову. Тем времен в Омской области продлили режим «черного неба» из-за неблагоприятных погодных условий. Жители при этом жалуются на неприятный химический запах, распространившийся на улицах Омска.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали четыре человека. Как сообщает newstracker.ru, инцидент произошел ночью в Буденновске, между мужчиной и посетителями ресторана возник конфликт. В ходе ссоры он бросил предмет, похожий на гранату, в сторону людей. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, им назначили амбулаторное лечение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Неправильное устройство печной трубы в бане одного из СНТ под Ижевском привело к пожару. Огонь распространился на три прилегающих участка и уничтожил расположенные на них постройки. Жертв и пострадавших нет, информирует udm-info.ru. Площадь охваченной огнем территории составила 126 кв. м. По предварительной информации, причиной пожара стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания и сооружения от дымовой трубы в бане.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону беременную военнослужащую осудили за прогулы во время мобилизации. Как пишет rostovgazeta.ru, женщина отсутствовала в расположении части в период частичной мобилизации. При этом ранее ефрейтор обратилась в медицинскую роту и получила рекомендацию о временном освобождении от службы, но руководству части об этом не сообщила. Данные обстоятельства стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Республика Татарстан

В Казани с управляющей компании взыскали компенсацию местному жителю в размере 402 тысяч рублей, информирует inkazan.ru. В апреле 2023 года в его квартире лопнул радиатор, горячая вода залила жилье. При обследовании сотрудники УК не нашли ошибок в своей работе, но суд встал на сторону мужчины. На основании решения суда с УК было взыскано 240 тысяч рублей на ремонт, 10 тысяч рублей на компенсацию морального вреда, а также штраф в 125 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя добровольно и расходы на экспертизы.

Волгоградская область

Волгоградские медики намерены поставить на ноги 14-летнего подростка с 23 переломами, сообщает novostivolgograda.ru. Школьник получил множество переломов после того, как на мопеде столкнулся с маршруткой, которая ехала во встречном направлении. С места происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Население города Бора в Нижегородской области жалуется на массовое увольнение учителей из школы № 1. Как сообщает newsnn.ru, ранее Управление образования провело внеплановую выездную проверку в учебном заведении. В городской администрации Бора сообщили, что из школы действительно уволились 12 педагогов по различным причинам. Затем в учреждение приняли на работу 13 новых сотрудников.

Свердловская область

В Свердловской области родители возложили вину за смерть 11-месячной дочери на врачей. Как сообщает tagilcity.ru, девочка скончалась в реанимации от миокардита. Как утверждают родители ребенка, медики не смогли своевременно поставить правильный диагноз и назначить необходимую терапию.

Оренбургская область

Житель Оренбуржья, виновный в гибели восьми людей от отравления суррогатом, вышел на свободу. Как сообщает 56orb.ru, на основании апелляционного постановления ему изменена мера наказания на принудительные работы.

Тюменская область

В тюменском Заболотье мужчине прострелили ногу. Чтобы спасти пострадавшего, вызвали вертолет санавиации. Местные жители пояснили, что данная ситуация их не удивляет, сообщает nashgorod.ru. По их словам, более 50% населения имеют дома оружие. Кроме того, многие проживающие в этой местности пристрастились к алкоголю.

Омская область

Режим «черного неба» на сутки продлили в Омской области. По информации синоптиков, на территории области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Как пишет gorod55.ru, жители Омска продолжают жаловаться в социальных сетях на неприятный химический запах на улицах города.

Карелия

Авария с участием общественного транспорта произошла в Петрозаводске. Как сообщили в ГИБДД, 39-летний водитель Chevrolet выбрал неправильную скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом. От удара пострадала пассажирка троллейбуса — 15-летняя девочка. Ее госпитализировали, пишет karelinform.ru.

Приморский край

Под Владивостоком водитель самосвала задел виадук. Как информирует vostokmedia.com, от столкновения частично обрушилась конструкция. Инцидент произошел в районе Весенней, вблизи стелы.

Фото: Прокуратура Приморского края

Башкирия

Жители Уфы опасаются выходить на улицы из-за стаи бездомных собак. Как сообщает mkset.ru, текст жалобы от жителей Черниковки опубликован в комментариях на странице главы республики Радия Хабирова. Жители СНТ «Земляника» отмечают, что голодные собаки уничтожили всех кошек на территории.

Хабаровский край

В Хабаровском крае 122 жителя переедут в новые квартиры. Как пишет transsibinfo.com, на данный момент сданы два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. В скором времени жителей поселка Токи также ожидает переезд в новые квартиры.

Новосибирск

В Новосибирске полицейские агитируют нарушителей закона подписывать контракты с МО РФ, сообщает atas.info. Поводом послужило решение призывной комиссии Новосибирской области о проведении активной работы по привлечению нарушителей к военной службе по контракту. В результате 150 находящихся на учете в полиции новосибирцев заключили контракт с Министерством обороны.