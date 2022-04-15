Новосибирским чиновникам запретили писать канцеляризмы в соцсетях

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Чиновникам Новосибирской области запретили в социальных сетях употреблять канцеляризмы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников. Также в документе было прописано, сколько постов в неделю должны публиковать госслужащие, пишет «Сиб.фм».

По данным издания, Травников подписал документ «Об обеспечении создания и ведения аккаунтов правительства Новосибирской области и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в социальных сетях». Согласно распоряжению, официальные паблики министерств и правительства региона должны избегать канцеляризмов.

Необходимо использовать стиль, характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь), не рекомендуется размещать информацию в формате пресс-релизов, использовать канцеляризмы, — говорится в тексте.

Кроме того, чиновникам предписывается делать не менее десяти публикаций в неделю от имени правительства. Министерства могут публиковать по пять постов.

Ранее сообщалось, что собаки мэра Нижнего Тагила стали звёздами социальных сетей. Градоначальник выложил в своём аккаунте изображения двух чихуахуа и горожане начали массово выражать своё восхищение. Под постом чиновника уже сотни комментариев.