Новости регионов: собаки мэра Нижнего Тагила стали звёздами соцсетей

Сын Лукашенко помог журналистке из Владивостока. В период ожидания встречи в доме переговоров Николай Лукашенко обратил внимание на то, что у журналиста информационного издания «Восток Медиа» развязались шнурки. Мужчина галантно сообщил ей об этом.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Татарстан

Жители нескольких казанских посёлков застряли в своих домах из-за подтопления. Как сообщает inkazan.ru , улицы топят талые воды, и люди даже не могут поехать на работу. На сегодняшний день вода поднялась над асфальтом уже приблизительно на полметра.

Ставрополье

Во время ремонта кровли школы в Ставропольском крае была похищена сумма в 1,6 млн рублей, сообщает newstracker.ru . В мошенничестве обвинили директора фирмы, ремонтировавшей учебное заведение в Георгиевском округе. Без ведома заказчика стройматериалы были заменены на более дешёвые и некачественные.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска массово жалуются в социальных сетях на пробитые колёса на своих машинах из-за выбоин на дорогах. Горожане просят местную власть срочно заделать хотя бы большие ямы, пишет udm-info .

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Крупный молокозавод на территории Ростовской области может прекратить свою работу за использование антибиотиков. Как сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru , на предприятии выявлено много нарушений, допускаемых в процессе производства молочной продукции.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде выявлен факт мошенничества при закупках на общую сумму в 14 млн рублей. Как сообщает сайт newsnn.ru , следователи обнаружили, что зимой минувшего года для учреждения образования закупили технику и оборудование ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Волгоградская область

Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru , за гибель пассажира автобуса ответственность понесёт волгоградская компания. Следователи открыли уголовное производство по факту перевозки пассажиров, которая не соответствовала требованиям безопасности. Судить будут компанию, чей рейсовый автобус врезался в забор в Саратове.

Оренбургская область

Оренбуржец понесёт ответственность за убийство, которое было совершено в 1994 г. Как сообщает 56orb.ru , 27 лет тому назад в одной из квартир было обнаружено тело женщины, погибшей от полученных ножевых ранений. Подозреваемого тогда не нашли. В 2022 году результаты дактилоскопической экспертизы показали совпадение отпечатка указательного пальца левой руки, оставленного на посуде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

Звёздами социальных сетей стали собаки мэра Нижнего Тагила. По данным корреспондентов информационного портала tagilcity.ru , градоначальник выложил в своём аккаунте изображения двух чихуахуа, и горожане начали массово выражать своё восхищение. Под постом чиновника уже сотни комментариев.

Тюменская область

В Тюменской области на выплаты 64 тысячам детей выделят сумму в 6,4 млрд рублей. По информации nashgorod.ru , назначенные президентом РФ Владимиром Путиным ежемесячные выплаты предусмотрены для представителей возрастной категории от 8 до 17 лет.

Омская область

Омичка отправится под суд за дистанционный наезд её автомобиля на пешехода. Корреспонденты gorod55.ru пишут, что гражданка была в магазине в тот момент, когда её машина сбила прохожего. Женщина не включила стояночный тормоз, а впоследствии случайно нажала кнопку на брелоке от сигнализации.

Приморье

Сын Лукашенко помог журналистке из Владивостока, сообщает vostokmedia.com . В период ожидания встречи в доме переговоров Николай Лукашенко обратил внимание на то, что у журналиста информационного издания «Восток Медиа» развязались шнурки. Мужчина галантно сообщил ей об этом.

Николай Лукашенко Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Башкирия

Жители одного из домов по улице Волочаевской в Уфе обратились с жалобой к властям. Люди сетуют на то, что не могут попасть домой, поскольку обвалилась лестница. Как сообщает Mkset , раньше им нужно было преодолевать овраг, в котором на незаконных основаниях построили гаражи. Попасть в свой дом сейчас семья не может — лестница между гаражами просто рухнула.

Карелия

Житель Карелии предоставил ложную информацию об угоне, чтобы избежать уплаты чужого штрафа. Как сообщает karelinform.ru , гражданин ранее продал свой автомобиль, но впоследствии машина неоднократно перепродавалась. Новые собственники не регистрировали её и в результате пенсионеру начислили штрафы. Общая их сумма превысила 31 тысячу рублей.

Хабаровский край