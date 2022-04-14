Новости регионов: собаки мэра Нижнего Тагила стали звёздами соцсетей
Наталья Поликарпова
NEWS.ru
10:00, 14 апреля 2022
Фото: Личная страница Владислава Пинаева во ВКонтакте
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Сын Лукашенко помог журналистке из Владивостока. В период ожидания встречи в доме переговоров Николай Лукашенко обратил внимание на то, что у журналиста информационного издания «Восток Медиа» развязались шнурки. Мужчина галантно сообщил ей об этом.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Республика Татарстан
Жители нескольких казанских посёлков застряли в своих домах из-за подтопления. Как сообщает inkazan.ru, улицы топят талые воды, и люди даже не могут поехать на работу. На сегодняшний день вода поднялась над асфальтом уже приблизительно на полметра.
Ставрополье
Во время ремонта кровли школы в Ставропольском крае была похищена сумма в 1,6 млн рублей, сообщает newstracker.ru. В мошенничестве обвинили директора фирмы, ремонтировавшей учебное заведение в Георгиевском округе. Без ведома заказчика стройматериалы были заменены на более дешёвые и некачественные.
Республика Удмуртия
Жители Ижевска массово жалуются в социальных сетях на пробитые колёса на своих машинах из-за выбоин на дорогах. Горожане просят местную власть срочно заделать хотя бы большие ямы, пишет udm-info.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ростовская область
Крупный молокозавод на территории Ростовской области может прекратить свою работу за использование антибиотиков. Как сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru, на предприятии выявлено много нарушений, допускаемых в процессе производства молочной продукции.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде выявлен факт мошенничества при закупках на общую сумму в 14 млн рублей. Как сообщает сайт newsnn.ru, следователи обнаружили, что зимой минувшего года для учреждения образования закупили технику и оборудование ненадлежащего качества и по завышенным ценам.
Волгоградская область
Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru, за гибель пассажира автобуса ответственность понесёт волгоградская компания. Следователи открыли уголовное производство по факту перевозки пассажиров, которая не соответствовала требованиям безопасности. Судить будут компанию, чей рейсовый автобус врезался в забор в Саратове.
Оренбургская область
Оренбуржец понесёт ответственность за убийство, которое было совершено в 1994 г. Как сообщает 56orb.ru, 27 лет тому назад в одной из квартир было обнаружено тело женщины, погибшей от полученных ножевых ранений. Подозреваемого тогда не нашли. В 2022 году результаты дактилоскопической экспертизы показали совпадение отпечатка указательного пальца левой руки, оставленного на посуде.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Свердловская область
Звёздами социальных сетей стали собаки мэра Нижнего Тагила. По данным корреспондентов информационного портала tagilcity.ru, градоначальник выложил в своём аккаунте изображения двух чихуахуа, и горожане начали массово выражать своё восхищение. Под постом чиновника уже сотни комментариев.
Тюменская область
В Тюменской области на выплаты 64 тысячам детей выделят сумму в 6,4 млрд рублей. По информации nashgorod.ru, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным ежемесячные выплаты предусмотрены для представителей возрастной категории от 8 до 17 лет.
Омская область
Омичка отправится под суд за дистанционный наезд её автомобиля на пешехода. Корреспонденты gorod55.ru пишут, что гражданка была в магазине в тот момент, когда её машина сбила прохожего. Женщина не включила стояночный тормоз, а впоследствии случайно нажала кнопку на брелоке от сигнализации.
Приморье
Сын Лукашенко помог журналистке из Владивостока, сообщает vostokmedia.com. В период ожидания встречи в доме переговоров Николай Лукашенко обратил внимание на то, что у журналиста информационного издания «Восток Медиа» развязались шнурки. Мужчина галантно сообщил ей об этом.
Николай ЛукашенкоВиктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Башкирия
Жители одного из домов по улице Волочаевской в Уфе обратились с жалобой к властям. Люди сетуют на то, что не могут попасть домой, поскольку обвалилась лестница. Как сообщает Mkset, раньше им нужно было преодолевать овраг, в котором на незаконных основаниях построили гаражи. Попасть в свой дом сейчас семья не может — лестница между гаражами просто рухнула.
Карелия
Житель Карелии предоставил ложную информацию об угоне, чтобы избежать уплаты чужого штрафа. Как сообщает karelinform.ru, гражданин ранее продал свой автомобиль, но впоследствии машина неоднократно перепродавалась. Новые собственники не регистрировали её и в результате пенсионеру начислили штрафы. Общая их сумма превысила 31 тысячу рублей.
Хабаровский край
Жителю Хабаровска предъявили обвинения в создании экстремистского националистического сообщества. По данным transsibinfo.com, мужчина вовлёк в свою незаконную деятельность несовершеннолетнего гражданина.