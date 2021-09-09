Новосибирский суд эвакуировали из-за шутки подсудимой о гранатомёте

В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников Заельцовского суда из-за неудачной шутки одной из подсудимых. Как пишет Сиб.фм, обвиняемая в мошенничестве Екатерина Латышева, входя в зал, сообщила, что у неё в сумочке граната и гранатомёт.

Инцидент произошёл в тот момент, когда на входе дежурный судебный пристав попросил её предъявить документы и предоставить сумку для досмотра. В результате женщину попросили положить сумку на стол и пройти в комнату для досмотра, а в суд вызвали экстренные службы. Всех сотрудников эвакуировали.

После проведения необходимых мероприятий было установлено, что сообщение является ложным. Заельцовский районный суд вернулся к работе в штатном режиме, — рассказали сотрудники суда.

Ранее жителя Амурской области задержали в Хабаровске после сообщения о минировании железнодорожного вокзала. По его словам, на этот поступок он решился из нежелания возвращаться в многодетную семью. После звонка в дежурную часть о якобы заложенной на вокзале бомбе была объявлена немедленная эвакуация. В ходе обследования здания вокзала, перронов и прилегающих территорий взрывное устройство не обнаружили.