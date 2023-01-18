Новосибирские врачи в пять раз уменьшили гигантский палец на стопе мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Новосибирские врачи в пять раз уменьшили палец на стопе 10-летнего мальчика из села Каптырево Красноярского края, который был болен парциальным гигантизмом, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс службу НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Команда хирургов под руководством доктора медицинских наук Игоря Пахомова смогла успешно прооперировать его, укоротив фалангу гигантского пальца и сделав кожную пластику. Мама мальчика рассказала, что сначала обращалась к местным врачам, но те предлагали лишь ампутацию. Она добавила, что ее сын очень ждал операции, так как подвергался издевательствам со стороны других детей.

За 6 лет палец вырос в быстром темпе, приходилось обувь брать на 2 размера больше. Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках, стеснялся. Маленький был — запинался. Ему неудобно было, будто бы таскал ногу за собой. Очень сильно ждал операцию, чтобы дети больше над ним не смеялись. Даже обзывали его: «Нога черепашки ниндзя», — рассказала мама мальчика.

На данный момент мальчик полностью восстановился после операции, больше не испытывает проблем с обувью и ходьбой и избавился от психологических комплексов, уточнило издание.

Хирург Александр Ирхин ранее рассказал, что Подмосковные хирурги спасли пациентку с гангреной переднего отдела стопы, которая была госпитализирована в отделение гнойной хирургии Мытищинской больницы. Женщина ранее пыталась вылечить ногу в частных клиниках, однако это не привело к положительному результату и ее состояние ухудшилось, после чего ее госпитализировали. По словам хирурга, было принято решение срочно ампутировать передний отдел стопы. Некротический процесс не купировался, однако удалось сохранить опорную функцию конечности. Он добавил, что если бы женщина обратилась за медицинской помощью на несколько дней позже, последствия могли бы быть фатальными.