Нижегородца задержали за ввоз в Россию бриллиантов на 2 млн рублей

Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку нелегального ввоза 15 бриллиантов из ОАЭ, сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Рыночная стоимость драгоценных камней превышает 2 млн рублей.

Мужчина вывез из России ювелирные изделия с недрагоценными камнями. В ОАЭ он купил настоящие бриллианты и вставил их в украшения. После возвращения в Россию он прошел таможенный контроль, но не задекларировал камни, из-за чего был задержан в зеленом коридоре.

Юрист Юрий Капштык ранее заявил, что некоторые сувениры могут быть отнесены к вещам, которые требуют особого контроля. По его словам, за ввоз ряда товаров из-за рубежа может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее таможенники задержали в Хабаровске туриста с головой крокодила в багаже. Мужчина прибыл из Вьетнама, он вез экзотический предмет в качестве сувенира для своей коллекции. В результате экспертизы выяснилось, что в багаже была настоящая голова гребнистого крокодила.