Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 08:16

Неожиданная зима испортила жизнь водителям под Иркутском и в Забайкалье

Снег и плохая видимость зафиксирована на трассах под Иркутском и в Забайкалье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мокрый снег и плохая видимость зафиксированы на трассах в Иркутской области и Забайкалье, передает Telegram-канал Babr Mash. Авторы материала отметили, что в некоторых местах дежурят наряды ДПС.

На федеральной трассе от Выдрино до Байкальска появились накаты и гололед, на некоторых участках образовались автомобильные заторы. В частности, снег покрыл автодороги Дарасун — госграница МНР (Карымский, Дульдургинский, Акшинский, Кыринский округа), «Байкал» (Иркутск — Чита) и Чита — Хабаровск.

Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. В эти дни температура воздуха в столице будет в пределах 5–7 градусов. При этом первые снежинки могут появиться среди капель дождя.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

Тем временем метеоролог Михаил Семенов предупредил о возможности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие температурные колебания, заморозки и ледяные дожди. Как отметил эксперт, в начале месяца в Центральной России ожидается потепление до 20–22 градусов, однако общий характер погоды в октябре будет отличаться изменчивостью и непредсказуемостью.

Иркутск
Забайкалье
зима
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С кислинкой и витаминами: сохраняем клюкву для зимних застолий
ИИ помогает мошенникам обманывать близких военнослужащих
Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ
ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России
Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян
Трамп похвастался внучке прекращением семи войн
Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке
Депутат-прогульщик незаконно завладел участками благодаря дружбе с судьями
«Ларгус» перевернулся и убил троих
Стало известно, что в ВСУ собираются делать с неугодными офицерами
В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры
«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции
В России подешевела красная икра
Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском
С арестованного блогера принудительно взыщут долги
Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение
На Украине подсчитали уклонистов
Волшебные белорусские пирожки — тают во рту! Готовим колдуны с картошкой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.