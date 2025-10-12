Неожиданная зима испортила жизнь водителям под Иркутском и в Забайкалье

Мокрый снег и плохая видимость зафиксированы на трассах в Иркутской области и Забайкалье, передает Telegram-канал Babr Mash. Авторы материала отметили, что в некоторых местах дежурят наряды ДПС.

На федеральной трассе от Выдрино до Байкальска появились накаты и гололед, на некоторых участках образовались автомобильные заторы. В частности, снег покрыл автодороги Дарасун — госграница МНР (Карымский, Дульдургинский, Акшинский, Кыринский округа), «Байкал» (Иркутск — Чита) и Чита — Хабаровск.

Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. В эти дни температура воздуха в столице будет в пределах 5–7 градусов. При этом первые снежинки могут появиться среди капель дождя.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

Тем временем метеоролог Михаил Семенов предупредил о возможности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие температурные колебания, заморозки и ледяные дожди. Как отметил эксперт, в начале месяца в Центральной России ожидается потепление до 20–22 градусов, однако общий характер погоды в октябре будет отличаться изменчивостью и непредсказуемостью.