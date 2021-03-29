Неизвестный сообщил о минировании авиационных вышек в аэропортах Москвы

https://static.news.ru/photo/f78aa8e6-90a7-11eb-95fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный сообщил о минировании авиационных вышек в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах столицы.

Поступило ещё одно сообщение об угрозе взрыва, неизвестный сообщил, что «заминированы» авиационные вышки в аэропортах Домодедово и Шереметьево. На место направлены специалисты для проверки информации, — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Он подчеркнул, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Ранее специалисты проверяли аэропорт Шереметьево из-за анонимных сообщений о минировании всех терминалов.

До этого суд Хабаровска приговорил к четырём годам колонии строгого режима местного жителя, сообщившего о заминированном самолёте в местном аэропорту.

Как сообщал NEWS.ru, экстренные службы 26 марта получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и детских садах Московской области. Неизвестный отправил эту информацию на электронную почту подмосковного ГУ МЧС.