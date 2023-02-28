Небо над Санкт-Петербургом «открыли» В Санкт-Петербурге сняли ограничение воздушного пространства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушное пространство в районе Санкт-Петербурга после сообщений о неизвестном объекте в небе открыто, план «Ковёр» отменен. Аэропорт Пулково возобновил работу на прием и отправку рейсов. Объект, из-за которого было закрыто воздушное пространство, не обнаружен.

Источник из Росавиации сообщил изданию «Коммерсантъ», что все авиакомпании получили информацию о снятии запрета.

Согласно данным сервиса по мониторингу полетов Flightradar, сейчас в «Пулково» направляются пассажирские борты: два A320 и один А321. Через 12 минут там должен приземлиться самолет, вылетевший из Стамбула, через 21 — из Новосибирска.

Утром 28 февраля воздушное пространство над Пулково закрыли после сообщений о неопознанном летающем аппарате. Был введен план «Ковер», который используется в исключительных случаях и требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

В декабре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. В результате этого терминал затопило водой, а потолок в здании частично обрушился. Позднее выяснилось, что пожарная сигнализация была ложной. Однако последствия для пассажиров стали настоящими: людям приходилось укрываться от потопа в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.