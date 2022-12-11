В аэропорту Шереметьево обвалился потолок из-за потопа от пожарной сирены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево в терминале В сработала пожарная сигнализация, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Источник объяснил, что на место выехали пожарные, они проверят здание терминала. Как сообщил позднее Mash, в результате срабатывания сигнализации терминал аэропорта затопило водой, а потолок в здании частично обрушился.

В терминале В сработала пожарная сигнализация. На проверку выехали пожарные, — рассказал собеседник агентства.

Позднее источник ТАСС сообщил, что пожарная сигнализация была ложной. Однако последствия для пассажиров стали настоящими: как пишет Mash, людям приходиться укрываться от потопа в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.

Терминал B международного аэропорта Шереметьево был открыт в мае 2018 года. Сейчас он используется для внутренних рейсов «Аэрофлота» и других авиакомпаний

Сегодня в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов. Большинство из них приходится на долю Домодедово — там задержаны 45 рейсов.