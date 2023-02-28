Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего аппарата

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково закрыли из-за неопознанного летающего аппарата, сообщает Telegram-канал «112». Введен план «Ковёр». Такой план вводится только в исключительных случаях. Он требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

Все рейсы, которые проходят через воздушное пространство северной столицы развернули обратно, рейсы следующие в Санкт-Петербург из столицы делают круги или возвращаются в Москву.

Отмечается, что небо над Пулково закрыто в радиусе 200 километров.

По информации Telegram-канала Baza, воздушное пространство над аэропортом будет закрыто до 13:00. Самолеты, летевшие в город, включая рейс Москва — Калининград, следовавший через небо над Петербургом, развернулись обратно.

В декабре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. В результате этого терминал затопило водой, а потолок в здании частично обрушился. Позднее выяснилось, что пожарная сигнализация была ложной. Однако последствия для пассажиров стали настоящими: людям приходилось укрываться от потопа в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.