Названы все задержанные по делу пензенского губернатора Белозерцева

https://static.news.ru/photo/08cad4f8-8a65-11eb-9699-96000091f725_660.jpg Фото: ivan_belozercev_penza/instagram.com

В рамках расследования уголовного дела о взятках помимо губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена и экс-сенатора Бориса Шпигеля задержаны ещё четыре человека.

Среди задержанных — супруга Шпигеля Евгения, директор коммерческой организации Антон Колосков, водитель представительства области при правительстве Геннадий Марков и замглавы московского представительства региона Фёдор Федотов.

Последние имеют прямое отношение к одной из многомиллионных взяток — автомобилю Mercedes V250D. Водитель обслуживал его, а замдиректора представительства якобы оформлял машину и «участвовал в передаче начальнику», сообщает РЕН ТВ.

По версии СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова получил взятки на сумму более 31 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов. Его задержали 21 марта.

Как писал NEWS.ru, Белозерцев, несмотря на задержание по подозрению в получении взятки, продолжает оставаться в должности главы Пензенской области. У правительства региона нет полномочий для назначения врио губернатора.