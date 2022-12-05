Названы возможные причины взрыва в жилом доме в Ярославле Взрыв в доме в Ярославле мог произойти из-за неисправной газовой плиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные власти и экстренные службы назвали возможные причины взрыва газа в жилом доме в Ярославле. По словам главы области Михаила Евраева, к взрыву привела самовольная эксплуатация газового оборудования. По сведениям источника ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел из-за неисправной газовой плиты.

Как установлено предварительно, причиной взрыва газа в квартире стала неисправность в газовой плите, — сказал агентству собеседник.

Евраев в разговоре с РИА Новости отметил, что газовое оборудование использовали на третьем этаже.

Причина взрыва очень простая — это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали, — сказал он.

О взрыве газа в трехэтажном жилом доме по улице Кузнецова в Ярославле стало известно рано утром. У здания обрушились кровля и перекрытия чердака. В результате происшествия пострадал один человек. Он находится в реанимации Ярославской клинической больницы скорой помощи имени Н. В. Соловьева, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. Они размещены в спорткомплексе «Торпедо». Глава региона заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.